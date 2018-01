Hayvancılığa Destek Üstüne Destek!

Ülkemizde son yıllarda yaşanan en büyük problemlerden biri de kırmızı et fiyatları konusundaydı. Kırmızı et ihtiyacını çözmek isteyen hükümeti hayvancılığı geliştirmek adına büyük yatırımlar yapmaya başladı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, bu yıl yeni desteklerin önünü açtı. 200 büyükbaş hayvan varlığı olan besicilere, her hayvan için 250 lira destek verileceğini söyledi. Bunun yanında küçük aile işletmelerinin de destekleneceğini belirtti.

Mazot Desteğine Devam!

Hükümet yerli besiciliği korumak adına, Et ve Süt Kurumu tarafından, uygun bir taba fiyat uygulamasından alım garantisi sağlayacak. Girdi fiyatı olarak sayılan mazot, yem bitkileri ve gübre desteklerine bu yıl da devam edilecek. 2003 yılında ilk kez mazot desteğini hayata geçiren hükümeti şimdi de mazot maliyetinin yarısını karşılamayı üstleniyor.

Daha önceki yıllarda da yapıldığı üzere, 2018 yılında da süt regülasyonu, çiğ süt, koyun, keçi, buzağı, tiftik, besilik erkek sığır, malak ve çoban istihdamı gibi belli başlı desteklerle hayvancılık yine geliştirilmeye çalışılacak.

KOP, DAP, DOKAP ve GAP gibi projelerle, bu projelerin yer aldığı illerde hayvancılık yatırımları desteklenecek. Kalkınma bölgeleri olan geçen tam 41 ilde de ahır, ağıl yapımı ve bunun tadilatı için %50 oranında hibe verilecek. Ayrıca koç, damızlık boğa ve teke alımlarında da %80 oranında hibe desteği sunulacak.

Hayvancılığı geliştirerek et fiyatlarına kesin bir çözüm getirmeye çalışan hükümet, bu hedef doğrultusundaki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Hayvancılığa verilen hibe ve desteklerde yerli besicilik geliştirilip, güçlendirilmeye çalışılıyor.