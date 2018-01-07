Organize Sanayi Bölgeleri Dijitalleştirilecek

Konya'da bir otelde gerçekleştirilen “Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) 10. Divan Toplantısı”na katılımda bulunan Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, sektörlerin büyüme oranlarına ve organize sanayi bölgelerine ilişkin açıklamalar yaptı. Türkiye'nin 2017 senesinde otomotiv, demir-çelik ve diğer sektörlerde ciddi bir büyüme performansı gösterdiğine işaret eden Elvan, makine teçhizat üretiminde yüzde 15.3 oranında büyüme belirlendiğine dikkat çekti. Elvan, bazı vatandaşların ise ihracat ve üretimdeki büyüme oranlarını görmezden geldiğini ifade etti.

Sektör Büyümelerinden Başarılı Veriler Elde Edildi

Türkiye'nin geçtiğimiz sene 1.5 milyon adedi aşkın otomobil ürettiğini anımsatan Elvan, 2017 senesinde başarılı bir büyüme performansının gösterildiğini aktardı. Tüm sektörlerde büyümenin olduğunu vurgulayan Elvan, yapılan yatırımların büyümeye katkısının yüzde 12’den fazla olduğunu anlattı. Ülkenin yaşadığı bazı olumsuz olaylara karşın Türkiye'nin risk biriminin düştüğünü belirten Elvan, ekonomik gelişmelerin günden güne iyiye gittiğini aktardı.

İlerleyen süreçte enflasyonun düşmeye devam edeceğini dile getiren Elvan, 2018 senesinde sanayinin dijitalleşmesinin gerekliliğine değindi. Hali hazırda sanayi tesislerinin dijital dönüşümünün sağlanarak küresel çapta rekabet edebilecek güce gelmesinin önemine işaret eden Elvan, katmanlı üretimden söz ettiklerini ve bu dijitalleştirme dönüşümünün sağlanamaması halde ekonomik büyümenin sürdürebilir olmasının imkansız olduğunu anlattı. Tüm işletmelerin sanayinin bu dönüşümüne destek verecek şekilde hareket etmesini talep eden Elvan, organize sanayi bölgelerine tasarım ve dijital dönüşüm merkezleri açacaklarını bildirdi. Bu merkezlerin sanayici vatandaşlara danışmanlık hizmeti sunacağının bilgisini veren Elvan, eğitim faaliyetleri gerçekleştirerek tesislerde dijital dönüşümü sağlayan mekanizmanın oluşturulacağını belirtti.