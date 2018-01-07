Jantsa Avrupa’nın Tedarikçisi Konumunda

Muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda Jantsa Jant Sanayi A.Ş. Genel Müdürü Ercan Çerçioğlu, 1977 senesinde Aydın’a bağlı Sultanhisar ilçesinde birleşen 600 girişimcinin ortak yatırımla tarımsal amaçlı faaliyet gösteren araçlara jant üretmek için fabrika açtığını anlattı. Fabrikanın ilk açıldığı zamanlar 45 kişiyi istihdam ettiğini anımsatan Çerçioğlu, ilerleyen süreçte ağır vasıtalar, ticari araçlar ve iş makinelerine de jant üretimi gerçekleştirmek için yatırımlar yaparak, hala 80 bin metrekare alanda 900 kişiyi istihdam ettiklerini dile getirdi. İhracat yapmaya 1990'lı senelerde Kuzey Afrika ülkelerine ürün ihraç ederek başladıklarını anlatan Çerçioğlu, 2000'li senelerde ise AB ülkelerine olan ihrcatın ivme kazandığını belirtti.

İhracatın günden güne arttığına ve firmanın büyümeye devam ettiğine dikkat çeken Çerçioğlu, 2018 senesinde dünya konjonktüründe olumsuz bir olay yaşanmadığı durumda büyümenin devam edeceğini vurguladı. Dünya üzerinde herkes tarafından bilinen markalara jant ürettiklerini aktaran Çerçioğlu, Volvo markasının jantlarına ek olarak son zamanlarda ABD'deki iş makinesi üreticileri için de üretim yapmaya başladıklarını belirtti. Arjantin, Yeni Zelanda da dahil olmak üzere 84 ülkeye çelik jant ihracatı yaptıklarını ifade eden Çerçioğlu, Nissan Pajero ve seneye piyasaya sürülecek Yeni Clio'nun jantını da yapmayı hedeflediklerini anlattı.

Yerli Otomobil Hayal Değil

Küresel boyutta buldozer, greyder, beko loder gibi ağır iş makinelerinin üretim sürecinde öncü tedarikçi firmalardan biri olduklarını belirten Çerçioğlu, Türk otomotiv sanayisinin dünyaya başarısını kanıtladığını dile getirdi. Türkiye'nin yalnızca çelik değil, alüminyum jant üretiminde de Avrupa'nın üretim merkezi konumunda olduğuna dikkat çeken Çerçioğlu, yerli otomobil projesinin doğru zamanda alınan bir karar olduğunu dile getirdi.

Dünyanın en kaliteli markalarına üretim yaptıklarını anlatan Çerçioğlu, Mercedes, BWV, Ferrari’ye Türkiye’den parça ihraç edilmesinin, bu işte ne kadar başarılı olduklarının bir göstergesi niteliğinde olduğuna değindi. Çerçioğlu, bu durumda Türkiye'nin yerli elektrikli otomobil üretmesinin hayal olmadığını belirtti.