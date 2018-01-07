BES’in Toplam Fon Büyüklüğü 17 Milyar Liraya Çıktı

Dünya üzerinde olduğu şekilde Türkiye'de de sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısı niteliğinde olan Bireysel Emeklilik Sistemi (BES)’in toplam fon büyüklüğünde 17 milyar lira tutarında artış tespit edildi. Bireylerin emeklilik zamanlarında refah seviyelerinin korunmasını ve eş zamanlı olarak yurt içinde uzun vadeli tasarruf seviyesini yükselterek oluşturduğu fonlarla ülke ekonomisine katkı sağlayan BES, Türkiye'de 27 Ekim 2003 senesinde yürürlüğe girdi. Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM)’nin temel göstergelerinden elde edilen veriler kapsamında, 29 Aralık 2017 tarihi itibarıyla sisteme katılanların sayısı 6 milyon 922 bin 615’e ulaştı. Aynı süreçte katılımcıların fon tutarı 67 milyar 681 milyon 433 bin 293 liraya ulaşırken, devlet katkısı fon tutarı da 10 milyar 141 milyon 204 bin 873 lira seviyesinde gerçekleşti.

1 Senede 2.7 Milyar Lira Birikti

Bu verilere göre katılımcıların fon tutarı ve devlet katkısı fon tutarının toplam büyüklüğü 77 milyar 822 milyon 638 bin 166 lira olarak belirlendi. 29 Aralık tarihi itibarıyla BES'ten emekli olan vatandaşların sayısı 63 bin 877'e çıktı. Devlet bir sene içinde BES fonlarında 2.7 milyar lira topladı. 2016 senesi sonunda BES'teki katılımcı sayısı 6 milyon 627 bin 25 kişi, katılımcıların fon tutarı da 53 milyar 409 milyon 391 bin 715 lira seviyesindeydi. Bu süreçte devlet katkısı fon tutarı 7 milyar 438 milyon 179 bin 620 lira, emekli olan vatandaşların sayısı da 44 bin 350 kişi seviyesindeydi.

Bu sayede aradan geçen bir sene içinde BES'e giren katılımcı sayısı 295 bin 590, emekli sayısı da 19 bin 527 kişi arttı. Katılımcı fon tutarı 14 milyar 272 milyon 41 bin 578 lira ve devlet katkısı fon tutarı 2 milyar 703 milyon 25 bin 253 lira artarken, toplam fon büyüklüğüde 16 milyar 975 milyon 66 bin 831 lira arttı.