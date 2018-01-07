Pharmactive Gözünü Avrupa Ülkelerine Dikti!

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren firma, 648 kişyi istihdam ederek senelik bazda 330 milyon kutu ilaç üretimi gerçekleştiriyor. Pharmactive, Orta Doğu ve Asya ülkelerine ek olarak Balkan ülkeleri ve Avusturya, Almanya, İspanya, İtalya, Hollanda, Malta, Portekiz, İngiltere, Fransa ve Macaristan'a da ihracat gerçekleştiriyor. "Global Yatırım Ortaklığı" projesi kapsamında anlaşma imzaladığı Güney Kore’li firma Polus ile Türkiye'de üretim tesisi açmaya yönelik planları olan Pharmactive, 2018 senesinde 850 kişiyi istihdam ederek senelik bazda 550 milyon kutu üretim kapasitesine ulaşmayı hedefliyor.

Muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda Pharmactive Yurt Dışı Pazarlar ve Stratejik Planlama Genel Müdürü İnci Ayyıldız, 28 ülkede 350 ruhsat başvurusu yaptıklarını, kısa ve orta dönem ihracat hedeflerine göre 2019 senesi sonuna kadar Avrupa, Orta Doğu, Afrika, Rusya ve Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) bölgelerinde 50 ülkede Pharmactive ürünlerinin satışını yapmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Hedef Kapasite Arttırımıyla En Az Yüzde 25 İhracat Geliri Elde Etmek

2022 senesinde hedeflerinin toplam cironun en az yüzde 25'lik bölümünün ihracattan elde edilmesi olduğunu ve 60 milyon dolar değerinde ihracat rakamına ulaşmayı öngördüklerini aktaran Ayyıldız, Pharmactive’in 2013 senesinde hizmet vermeye başladığını, 2014 senesinde ise Türkiye'de ilk ürünlerini piyasaya sunduğunu anımsattı. Firmanın hizmet vermeye başladığı ilk sene ilaç firmaları arasında ilk 30'a girdiğine dikkat çeken Ayyıldız, 2015 senesinde Avrupa'dan sertifika alarak Avrupa ülkelerine ihracat yapma yetkisine sahip olduğunu anlattı. Bu süreçlerin ardından Avrupa odaklı ihracat politikasına geçtiklerini ifade eden Ayyıldız, 2018 senesinde 850 kişiyi istihdam edeceklerini anlattı. Ayyıldız, şuan tesisin senelik 330 milyon kutu üretim kapasitesinin bulunduğunu, ikinci aşama tamamlandığında 550 milyon kutuluk üretim kapasisine ulaşacaklarını belirtti. Ayyıldız, bu kapasitenin Türkiye'deki ilaç üretiminin yüzde 15'ine denk geldiğine işaret etti.