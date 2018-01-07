FED’in 2018 Senesine Yönelik Faiz Kararı Nasıl Olacak?

FED’in 2018 senesi boyunca iki defa faiz artırmasından yana olduğunu dile getiren ABD Merkez Bankası (FED) Philadelphia Şubesi Başkanı Patrick Harker, Amerikan Ekonomi Derneğinin Philadelphia'da düzenlenen toplantısına katılımda bulundu. Toplantı esnasında ülke ekonomisi hakkında değerlendirmede bulunan Harker, uzun zamandan beri FED'in yüzde 2 hedefinin aşağısında ilerleyen enflasyondaki zayıflığın devam etmesi halinde, ekonomi için sorun oluşturabileceğine dikkat çekti. Enflasyon oranındaki zayıflığın devam etmesi halinde bu durumun ciddi probleme dönüşeceğini vurgulayan Harker, bu sebeple 2018 senesinde iki faiz artışının uygun olacağını düşündüğünü aktardı.

Buna ek olarak şu an yüzde 1.8 seviyesinde seyreden enflasyon oranının 2019 senesinde yüzde 2'nin üstüne çıkmasının ardından tekrar bu seviyeye gerileyeceğini öngören Harker, Enflasyonun yüzde 2'ye çıkmasının yanı sıra bir süreliğine bu seviyenin üstüne çıkmasının faydalı olacağına değindi. Harker, ABD ekonomisinin bu sene yüzde 2.5 oranından biraz daha yüksek büyüme beklediğini ifade etti.

25 Baz Puanlık 3 Artış Söz Konusu

Philadelphia FED Başkanı Harker'ın enflasyona yönelik değerlendirmelerini onaylayan St,Louis Merkez Bankası (FED) Başkanı James Bullard, muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda Fed'in son iki sene içinde enflasyon hedefine doğru hiç ilerleme kaydetmediğine dikkat çekti. Para politikası için bir karar verici olduğunu anımsatan Bullard, enflasyon oranı bu kadar düşükken gelişen olayları beklemenin daha doğru bir adım olacağını dile getirdi. Fed'in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesinin 2017 senesinin Aralık ayında bildirdiği ve Fed yetkililerinin 2018 senesine yönelik ortalama faiz oranı beklentisi, sene içinde 25 baz puanlık 3 faiz artışı yapılacağını göstermekteydi. FOMC'nin 2018 senesinde yapacağı sekiz toplantıdan birincisi 30-31 Ocak tarihinde Washington'da gerçekleştirilecek. Philadelphia Fed Başkanı Harker ve St. Louis Fed Başkanı Bullard FOMC'de bu sene oy verme yetkisine sahip değil.