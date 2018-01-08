08.01.2018 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler!
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08.01.2018 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler!


08.01.2018 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler!
08.01.2018 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler! Hatice Demir - Tarih: 2018-01-08 Saat: 08:30:11
Anasayfa Altın&Döviz 08.01.2018 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler!

Dolar kuru yeni haftaya sakin bir seyirde başladı. İlk işlemlerin 3,73 seviyelerinden gerçekleştiği görülüyor.

Dolar kurunda yeni hafta sakin bir şekilde başladı. Son günlerde düşüş eğiliminde devam eden kur küresel piyasaların da etkisi ile Ekim ayının sonundan bu yana en düşük seviyesi olan 3,73 TL’ye kadar geriledi. Özellikle ABD’den gelen tarım dışı istihdam verilerinin beklenenin altında kalması nedeni ile kurda keskin bir düşüş yaşanmıştı.

Bu hafta da ABD ağırlıklı gelecek haberler ve gelişmekte olan ülkelerin para birimlerinin sahip olacağı hareketlenme kurun yönünü belirleyecek. Özellikle ABD enflasyon verisinin haftanın en çok merak edilen başlıkları arasında yer aldığı belirtilebilir.

Dolar Ne Kadar?

Geçtiğimiz haftayı 3,7353’den kapanan Dolar kuru bugün güne 3,7328 lira seviyesinden başladı.

Euro Kuru Ne Kadar?

Euro kuru uzun zamandan bu yana ilk defa 4,5 bandının altına indi. Cuma günü 4,4950 liradan kapanan Euro kuru bugün güne 4,4987 liradan başladı.

Euro/Usd Paritesi

Euro kurunda yaşanan düşüş paritenin 1,2019 seviyesine yükselmesini sağladı.

BIST 100 Endeksi

115 bin 491 puandan geçtiğimiz haftayı sonlandıran BIST 100 Endeksi yeni haftaya yüzde 1 yükselerek 116 bin 637 puandan başladı.

Bitcoin Ne Kadar?

Kripto para birimi yüzde 5,23 düşerek yeniden 15 bin 876 dolar seviyesine geriledi.

Gram Altın Ne Kadar?

Gram altın güne 158,86 liradan başladı.

Çeyrek Altın Ne Kadar?

259,74 liradan alıcı bulan çeyrek altın yatay bir seyir izliyor.

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