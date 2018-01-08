Tüketicinin Tercihi Vergi ve Fiyat Avantajına Sahip Yerli Üretim Otomobiller
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Tüketicinin Tercihi Vergi ve Fiyat Avantajına Sahip Yerli Üretim Otomobiller


Tüketicinin Tercihi Vergi ve Fiyat Avantajına Sahip Yerli Üretim Otomobiller
Tüketicinin Tercihi Vergi ve Fiyat Avantajına Sahip Yerli Üretim Otomobiller Hatice Demir - Tarih: 2018-01-08 Saat: 08:45:54
Anasayfa Eko Gündem Tüketicinin Tercihi Vergi ve Fiyat Avantajına Sahip Yerli Üretim Otomobiller

Otomotiv sektöründe pazar 2017 yılında yüzde 3 küçülme yaşadı. Ancak Türkiye’de üretilen hafif ticari araçların satışında yüzde 9,5 artış dikkat çekti.

2017 yılı otomotiv sektörü üzerinde ciddi oranda kur baskısı yaşanması ve Özel Tüketim Vergisi’nin alınması nedeni ile otomobil markaları açısından zor bir yıl olarak değerlendirildi. Hatta birçok kişi geçtiğimiz yıl otomotiv sektörünün şimdiye kadar yaşadığı en zor yıllardan birini tecrübe ettiğini belirtti. Geçtiğimiz yıl yalnızca yüzde 3 küçülme yaşayan otomotiv sektörü rakamlarına daha dikkatle bakıldığında tüketicinin tercihinin vergi ve fiyat avantajına sahip yerli üretim otomobillerden yana olduğu görüldü.

Yerli Ürünlerin Pazar Payları Artıyor

2017 yılı süresince ülkemizde toplamda 722 bin 759 adet binek otomobil satıldı. Satılmış bu sıfır otomobillerin yüzde 83’lük kısmını A, B ve C segmentlerinde olan düşük vergili araçlar oluşturdu. Doğal olarak bu özelliklere sahip araçlar yüzde 30’luk piyasa payı ve 216 bin 791 adetlik satışı ile tüm zamanların en iyi sonuçlarını elde ettiler. Yerli üretim araçların satışta ön plana çıkmasında 2016 sonunda uygulanmaya başlayan ve özellikle düşük fiyatlı araçların satışlarında artışı hedefleyen ÖTV’nin de etkisi oldukça büyük.

Yerli Üretim Otomobillerin Payı

Yerli üretimlerin payı binek araçlarda yüzde 25, hafif ticari araçlarda ise yüzde 52-53 seviyesinde seyrettiği görülüyor. 2015 senesinde binek araç pazarındaki yerli ürün sayısının da kısıtlı olmasından yüzde 22’ye kadar gerileyen bu pay, o yıldan bu yana Fiat, Renault, Honda, Toyota ve Hyundai’nin hemen her segmente sundukları yeni ürünlerle kademeli olarak arttı. 2013 yılında 147 bin 128 adet olan yerli binek araç satışı aradan geçtiğimiz 5 yıl içinde yüzde 47’lik artışla, 200 bin adedi ilk defa aşarak, 216 bin 791 adede ve yüzde 30’luk pazar payına ulaştı.

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