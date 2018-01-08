Dünyada Borç Rekoru Kırıldı
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Dünyada Borç Rekoru Kırıldı


Dünyada Borç Rekoru Kırıldı
Dünyada Borç Rekoru Kırıldı Hatice Demir - Tarih: 2018-01-08 Saat: 09:15:58
Anasayfa Eko Gündem Dünyada Borç Rekoru Kırıldı

Uluslararası Finans Enstitüsü tarafından hazırlanan rapora göre küresel borç seviyesi 2017 yılının üçüncü çeyreğinde rekor bir seviyeye ulaşarak 233 trilyon dolar oldu.

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) tarafından hazırlanan rapora göre, küresel borç 2017 yılının üçüncü çeyreğinde daha önce görülmemiş bir seviyeye erişerek 233 trilyon doları buldu. Rapor, 2016 sonundaki küresel borç miktarında yüzde 8 artış yaşandığını ortaya koydu. Business Insider sitesi tarafından yapılan haberlere göre artan borç miktarlarının önümüzdeki aylarda merkez bankalarının para politikalarına etkili olabileceği belirtildi. Buna göre Merkez Bankaları para politikalarında sıkılaşmadan kaçınmak durumunda kalabilecek.

Finans dışı sektörlerde borç oranının rekor seviyede artış gösterdiği ülkeler arasında Türkiye ile beraber Kanada, Fransa, Hong Kong, Güney Kore ve İsviçre yer alıyor.

Borç Miktarının Artmasında Düşük Faiz Oranları Etkili

Uluslararası Finans Enstitüsü, borç miktarlarındaki artışın olası nedenleri arasında merkez bankalarının kredi şartlarında sıkılaşmaya gitmekten kaçınmasının yer alabileceğini belirtti. Ayrıca uzun vadeli düşük faiz sürecinin de borç seviyesindeki yükselişi desteklediği kabul edilebilir bir gerçek.

Bunun yanı sıra küresel çapta ortadaki borcun GSYH'ya oranının düşmeye devam ettiği, 2016'nın üçüncü çeyreğinde kırdığı rekorun ardından yüzde 3 azalarak yüzde 318 seviyesinde olduğu da raporda yer alan bilgiler arasında. UFE analistleri bu oranın düşmesinde Çin ve Türkiye gibi ülkelerde artan enflasyon oranlarının etkili olduğunu belirtiyor.

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