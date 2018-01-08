Çiftçiye Bir Destek Daha: Traktör ve Biçerdöver Teşviki Geliyor

Tarım sektöründe enerji verimliliğinin arttırılabilmesi amacı ile hükümet tarafından yeni eylem planları hayata geçiriliyor. Bunlardan biri de Traktör ve Biçerdöverlerin Enerji Verimlileriyle Yenilenmesinin Özendirilmesi şeklinde açıklandı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın sorumluluğundaki bu teşvikte ayrıca Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve de Maliye Bakanlığı ilgili kurumlar arasında yer alıyor. Bu teşvik planı kapsamında çiftçilerin mevcut traktör ve biçerdöver filolarının enerji bakımından daha verimli olanlar ile değişimi açısından bir destek mekanizması kurulacak ve konu ile ilgili gerekli mevzuat düzenlemesi gerçekleştirilecek. Traktörler için 20 yaş ve üzeri, biçerdöverler için ise 10 yaş ve üzerindeki araçların daha yüksek verime sahip olanlar ile değiştirilmesi desteklenecek.

Ortaklaşa Traktör ve Biçerdöver Kullanımı Özendirilecek

Yapılan çalışma ile maliyeti yüksek bu araçların enerji verimliliğinin sağlanabilmesi adına ortak olarak kullanımı da özendirilecek. Bunun için bakanlıklar, destek mekanizması tasarlanması, destek etki analizinin yapılması, değişimi gerçekleştirilecek traktör ve biçerdöver sayısının belirlenmesi için çalışmalar yapılacak. Bu çalışmanın zaman planında 2018 yılı destek mekanizmalarının oluşturulması ve etki analizi incelemelerinin gerçekleştirilmesine ayrılmış durumda. Desteklerin hayata geçmesi ve tamamen uygulanmaları ise 2019 ve 2020 yıllarına kaldı.