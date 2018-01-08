Konut Fiyatlarında Yaşanan Bölgesel Ayrışma Dikkat Çekiyor

Merkez Bankası tarafından Türkiye konut piyasasındaki fiyat değişimlerini takip etmek amacı ile oluşturulan endeksler gayrimenkul fiyatlarının artışında İzmir’in birinci sıraya yerleştiğini gösteriyor. Ege Bölgesinin geneli ve Trakya’nın diğer illerimize nazaran daha fazla değer kazandığının görüldüğü çalışmada İstanbul ve Ankara’nın diğer illerin gerisinde kaldığı da dikkatlerden kaçmıyor.

TCMB tarafından Türkiye ortalamasını ortaya koyan konut fiyat endeksine göre Ekim 2016 tarihiyle Ekim 2017 arasını ifade eden bir yıllık dönemde, “kalite etkisinden arındırılmış” Hedonik Konut Fiyat Endeksi 193,04 puandan 212,45 puana yükseldi. Endeksteki değişim oranı yüzde 10,1’i buldu.

İzmir Konut Fiyatlarının Artışı Konusunda Lider

Son zamanlarda özellikle İstanbul’dan aldığı beyaz yakalı göçü nedeni ile dikkatleri üzerine çeken İzmir’de bu göç dalgası konut fiyatlarını hızlı etkilemiş gibi görünüyor. Hedonik endekste değişim oranına göre yapılan sıralamada İzmir yüzde 18,7’lik artış ile listenin en üstünde yer alıyor. Artış yüksekliğine göre ikinci sırayı Ege Bölgesinde yer alan diğer üç ilimiz Aydın, Muğla ve Denizli yer alıyor.

Eskişehir Orta Anadolu’yu Tek Başına Temsil Ediyor

İlk beş içerisinde Marmara illerinden Balıkesir, Bursa, Bilecik, Çanakkale listede yer alırken İç Anadolu Bölgesinde konut fiyat endeksinde yaşanan değişimde Eskişehir üçüncü sırada kendisine yer bulabildi. Ankara’nın Türkiye ortalamasının altında kaldığı bu endekste Eskişehir değişim oranı yüzde 16,4 olarak başarılı bir performans sergiliyor.

Doğu İllerimizde Rakamlar Düşük

Doğu ve Güneydoğu illerimiz listenin sonunda yer alıyor. Bu illerimizde konut fiyatlarındaki yükseliş Türkiye ortalamasının altında kalmış durumda.