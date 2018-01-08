Hantal Şirketler Kaybetmeye Devam Ediyor
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Hantal Şirketler Kaybetmeye Devam Ediyor


Hantal Şirketler Kaybetmeye Devam Ediyor
Hantal Şirketler Kaybetmeye Devam Ediyor Elif İşçi - Tarih: 2018-01-08 Saat: 10:10:34
Anasayfa Eko Gündem Hantal Şirketler Kaybetmeye Devam Ediyor

Araştırmalar sonrasında Workplace Report sonuçları açıklandı. Yapılan araştırmalara göre hantal şirketlerin kaybettiği ve çevik şirketlerin kazandığı sonucuna varıldı.

Türkiye’nin en prestijli şirketlerine ve kamu kuruluşlarına yaşam kalitesi hizmetleri sunan Sodexo Entegre Hizmet Yönetimi, Dünya çapında 80 ülkede hizmet veren Sodexo’nun birçok araştırma ve görüşü derleyerek hazırladığı “Workplace Trends Report”un sonuçlarını açıklamaya devam ediyor. Geçtiğimiz 10 yılda, teknolojinin de gelişmesiyle birlikte kurumsal normların istikrarlı bir şekilde çevik organizasyonlara dönüştüğü belirtilen raporda, atik organizasyonlara geçiş süreçlerini başarıyla tamamlayan takımlarda verimlilik artışının gözlendiği açıklandı. Teknolojik anlamda kendini geliştirmenin yanı sıra toplumsal sorunlara daha duyarlı olan ve bu konuda atik davranan şirketlerin, toplumla ve çalıştığı topluluklarla bağlarını güçlendirerek diğer şirketlere oranla pazarlara daha hızlı dahil oldukları gözlendi.

Çevik Şirketler Yaratıcı ve Yenilikçi Çalışan İstiyor

21. Yüzyılda organizasyonların, iş yapış biçimlerini değiştirip çevik (agile) yöntemleri benimsemesi, çalışanların da bu yapılara ayak uydurmasını zorunlu kıldı. Raporda; çevik şirketlerin, rekabette öne çıkabilmeleri için daha yaratıcı, yenilikçi, motivasyonu kuvvetli bireylerle çalışmak istediğine vurgu yapıldı. Raporda, çalışanların gözünden çevik şirket algısına da yer verildi: Bireyler, yeni şeyler öğrenebileceği, gelişebileceği, sorumluluk alabileceği, çalıştığı şirketin bir parçasıymış gibi hissedebileceği, aynı zamanda yaratıcı olabileceği şirketlerde çalışmak istiyor.

Değişime Kapalı Şirketleri Bekleyen Büyük Tehlike

Sodexo Entegre Hizmet Yönetimi CEO’su Ahmet Zeytinoğlu, alışkanlıklarından kurtulamayan şirketlerin çağın gerisinde kaldığını belirterek bu şirketleri bekleyen tehlikeye dikkat çekti. Teknolojinin çok hızlı ilerlediğini ve yaşadığımız çağın dijital olarak adlandırıldığını belirten Zeytinoğlu, “Şirketler bir yandan dijital dönüşümlerini gerçekleştirirken bir yandan da toplumla daha sıkı ilişkiler kurmaya çalışıyor. Çünkü yapılan araştırmalar gösteriyor ki, 2025’te iş gücünün %75’ini oluşturacak olan Y jenerasyonunun beklentileri günümüzden çok farklı. Yani toplulukların beklentileri de çağ ile birlikte değişiyor. Y jenerasyonu topluma daha duyarlı, esnek çalışma imkanı veren, fakat bunun yanında çalışanlarına yaratıcılıklarını kullanabilecekleri ve kendilerini geliştirebilecekleri alanlar sunan şirketleri tercih ediyor” diye konuştu. Zeytinoğlu, geleneksel ve değişime kapalı olan şirketlerin yakın gelecekte kalifiye iş gücüne ulaşamayacağını, diğer şirketlerle rekabet edemeyeceğini sözlerine ekledi.

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