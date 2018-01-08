Gıda İhracatçıları Çalışmalarını Artırmak İstiyor
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Gıda İhracatçıları Çalışmalarını Artırmak İstiyor


Gıda İhracatçıları Çalışmalarını Artırmak İstiyor
Gıda İhracatçıları Çalışmalarını Artırmak İstiyor Hatice Demir - Tarih: 2018-01-08 Saat: 10:26:29
Anasayfa İthalat&İhracat Gıda İhracatçıları Çalışmalarını Artırmak İstiyor

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Zekeriya Mete, 6,4 milyarın 2023 hedefleri için yeterli olmadığını ve daha çok çalışmaları gerektiğini söyledi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından derlenen verilere göre 2017 yılında ülkemizin toplam ihracatı 157,1 milyar dolara ulaşarak tarihin en yüksek ikinci seviyesinde ulaştı. Bu dönemde yapılan hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatı ise 6 milyar 373 milyon dolara ulaştı. İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği tarafından gerçekleştirilen ihracat miktarıysa 1,8 milyar dolar olarak belirtildi.

Sektör Hızlı Bir Şekilde Gelişecek

Sektörün ihracatta yaşadığı gelişmeleri basın mensuplarına değerlendiren İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Zekeriya Mete gelinen noktanın kendileri için olumlu olmasına rağmen Türkiye’nin 2023 hedefleri açısından yetersiz olduğunu belirtti. 2018 yılındaki ihracat hedeflerinin bu rakamları çok daha yukarıya çekmek olduğunu dile getiren Mete, yurt dışı ve yurt içi fuarlar ile ve ticaret heyetlerine düzenlenecek organizasyonlar ile potansiyel bölgelere tanıtım faaliyetleri düzenleyeceklerini belirten Mete yurt içinde ihracat potansiyelini sahip firmaları da teşvik ederek hedeflerini yükselteceklerini ifade etti.

Mevzuat Bize Ayak Bağı Oluyor

Sanayi sektörünün toplam büyümesinin yüzde 6 olmasına rağmen gıda sanayisinin yüzde 8,2 büyüyerek ön plana çıktığını belirten Mete yeni yatırımlar ile bu alandaki büyümenin de artırılacağını belirtti. Büyüme oranlarının devamı için sadece yatırımcının değil bürokrasinin de kendisine düşeni yapması gerektiğini belirten Mete mevcut mevzuatın sanayicinin hızını kestiğini ve işini zorlaştırdığını vurguladı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi
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