O Marka Dizel Pazarından Çekildi
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O Marka Dizel Pazarından Çekildi


O Marka Dizel Pazarından Çekildi
O Marka Dizel Pazarından Çekildi Çiğdem Yeniay - Tarih: 2018-01-08 Saat: 10:32:16
Anasayfa Otomotiv O Marka Dizel Pazarından Çekildi

Otomobilde dünya ikincisi olan Toyota, İtalya’nın otomobil pazarına yönelik son dakika bir karar aldı. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre Toyota ülkenin dizel pazarından çekildi.

Otomobilde dünya ikincisi olan Toyota, İtalya’nın otomobil pazarına yönelik son dakika bir karar aldı. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre Toyota ülkenin dizel pazarından çekildi.

Toyota’dan Flaş Dizel Kararı!

Toyota satış rakamlarıyla dünyanın en çok tercih edilen markaları arasında yer aldığını 2017 yılında da kanıtladı. Dizel ve benzinli modelleriyle göz dolduran marka, İtalya hakkında ise önemli bir karar verdi. Şirket Avrupa’nın dizel cenneti olarak adlandırılan ülkede dizel araç satışına son verdiğini duyurdu.

Dizel Araçla Yapılan Değişimlere 7 Bin Euro Teşvik!

Otomobil devi markanın ülkedeki satışları 90 bin adeti gösterse de, şirket kararın kesin olduğuna vurgu yaptı. Bu kararın alınmasında hibrid araçlara yönelik yürütülen politikaların etkili olduğunu kaydetti. Buna göre markanın Auris ile Rav4 modelleri ülke genelinde yalnızca hibrid seçeneğine sahip olacak. Toyota Aygo’nun satışları ise benzinli olarak devam edecek. En çok satılanlar arasında bulunan Yaris ile C-HR modelleri ise hem benzinli hem de hibrid seçenekleriyle satışa sunulacak. Prius modelinin satışları ise hibrid yakıt seçeneğiyle sürecek.

Dizel hakkında verilen karar ardından, şirket aracını hibrid yakıtlı otomobille değiştirmek isteyen müşterilerine ise 7 bin Euroluk indirim yapacağını duyurdu.

Avrupa’da En Çok Dizel İtalya’da!

İtalya’daki dizel yakıtlı araç satışları incelendiğinde, ülke Avrupa’nın lideri konumunda yer alıyor.  Bilindiği üzere Avrupalı birçok ülke fosil yakıtla çalışan araçlara yönelik önemli kararlar aldı. Söz konusu ülkeler bu araçların satışını ve kullanımını kademeli olarak sonlandırmayı hedeflerken, İtalya’nın dizel pazarı geçen yıl 2016’ya kıyasla yüzde 6,2 oranında arttı. Dizellerin toplamdaki payı ise yüzde 56,7 seviyesine yükseldi. Ülkenin benzinli araç pazarınınsa yılsonunda yüzde 31,6 olduğu açıklandı. Hibrid yakıtlı araçların pazardaki payı ise sadece yüzde 3,4 olarak kaydedildi. 

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