Liv Hospital Sağlık Grubundan Hamilelik Önerileri

Hamilelik döneminde anne adayları fiziksel ve duygusal olarak birçok değişim yaşıyor. Bu değişimlerin en çok iz bırakanlarından biri de hamilelik çatlakları… Liv Hospital Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Deniz Gökalp Kaya cilt dokusunun gerilmesiyle oluşan çatlaklar için önerilerde bulundu ve tedavi yöntemlerini anlattı.

Çatlak Nedir? Neden Oluşur?

Gebelikte vücutta pek çok fizyolojik değişiklikler olabilir, bunlardan bir tanesi de gebelik çatlaklarıdır, bunlar ciltte oluşan ince pembe, morumsu şekildeki çizgilerdir. Kadından kadına farklılık gösterebilir. Pek çok kadın için bu bulgu gebeliğin kaçınılmaz sonuçlarından biri olsa da bazı gebelerde karında aşırı gerginlik ve kaşıntı nedeniyle ciddi şikayetlere sebep olabilir. Ancak temelde ciddi tıbbi bir problem yaratmazlar.

Hamilelerde Çatlak Görülme Oranı Nedir?

Gebelik çatlakları vücudun, cilde göre daha hızlı büyümesi ve cildin bu büyümeye ayak uyduramaması sonucunda oluşur. Bunun sonucunda cildin hemen altındaki elastik liflerde kırılma oluşur ve ortaya çatlaklar çıkar. Hızlı kilo alınması ile en sık olarak göğüslerde ve karında ve üst bacaklarda bu problem ile karşı karşıya gelinebilir. Bu yüzden kilonun dengeli ve yavaş alınması bunların engellenmesinde önemlidir.

Kimlerde Çatlak Görülür?

Gebelerin yüzde 90’ında 6-7’nci aydan sonra ortaya çıkarlar. Annesinde gebelik çatlakları olanlarda daha fazla görülmesi altında genetik geçişin rol oynayabileceğini de düşündürmektedir. Ne yazık ki bu çatlakları tamamı ile engelleyebilecek sihirli bir krem veya formülasyon yoktur.

Çatlak Oluşumunu Engellemek İçin Neler Yapılabilir?

Cildi her zaman krem ve losyonlar ve yeterli sıvı alımı ile iyi nemli tutmak önemlidir. Bu yüzden gebelerin sıvı alınımını ciddi olarak artırmaları özellikle gebeliğin ikinci yarısında faydalı olacaktır.

Hamilelikte Oluşan Lekeler İçin Neler Yapılmalı?

Gebelik çatlaklarının çoğu, zamanla bebek doğduktan sonra solsa da bir kısmı daha yavaş solar ve bu dönemde koyu renk bırakabilir. Bu çatlakları tedavi etmenin en ideal zamanı çatlakların en aktif kırmızı oldukları dönemdir. İçinde hyaluronik asit olan jellerin 12 haftalık kullanımdan sonra faydalı olabileceğine dair kanıt vardır. Bazen de dermatoloji doktoru önerisiyle kullanılabilecek retinoidler yeni kollajen yapımına ve döngüsüne etki ederek faydalı olabilirler. Daha zor ve inatçı hastalarda dermatoloji uzmanları tarafından yine kollajen ve kan damarları üzerine faydalı etkisi olabilecek lazer ve dermaabrazyon tedavileri de uygulanabilir.