Mikro Yazılım Kadrosunu Genişletiyor

Türkiye’nin önde gelen köklü kurumsal ve ticari yazılım şirketlerinden Mikro Yazılım, kendi büyüme stratejisine paralel olarak, kadrosunu da sektörün deneyimli isimleri ile büyütmeye devam ediyor.

Yazılım sektörünün öncü ve köklü firmalarından biri olarak hem ticari yazılım hem de e-Dönüşüm süreçlerinin tümünde, KOBİ’lerin sağlıklı büyümesini sağlayacak bir iş ortağı olarak konumlanan Mikro Yazılım, e-Mikro markasına hem altyapı hem de istihdam olarak önemli yatırımlar gerçekleştiriyor. Mikro Yazılım, bu kapsamda, e-Mikro Ürün Direktörü pozisyonuna sektörün deneyimli ismi Serkan İnan’ı getirdi.

e-Mikro Ürün Direktörü Serkan İnan, son olarak eFinans Müşteri Hizmetleri ve Operasyon Müdürü olarak görev yapıyordu. Kariyerine Yapı Kredi Teknoloji A.Ş.’de Yazılım Mühendisi olarak başlayan İnan; sırasıyla, Global Yatırım’da Teknoloji Entegrasyon Departmanı Grup Müdürü ve Turkcell çatısı altında çeşitli departmanlarda Proje Müdürü olarak çalıştı. Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü mezunu olan Serkan İnan, evli ve bir çocuk babasıdır.

e-Mikro Ürün Direktörü Serkan İnan, 2018 yılı projeksiyonu ile ilgili olarak ise şunları söyledi: “Mikro Yazılım, e-Mikro markasına hem altyapı hem de istihdam olarak önemli yatırımlar gerçekleştiriyor. E-Dönüşüm hizmetlerini, çekirdek işi olan kurumsal ve ticari yazılımın organik bir parçası olarak gören Mikro Yazılım, bu anlamda gelecek dönemde e-Dönüşüm alanındaki tüm senaryolara hazırlıklı. Sektörün ve firmaların ihtiyaçları doğrultusunda yeni ürünler ve bu ürünler ile bütünleşmiş katma değerli servisleri uygulamaya koymayı planlıyoruz. Bunun için gerekli alt yapı çalışmalarımız ve yatırımlarımız hız kesmeden devam edecek. Mevcut hizmetlerimizin kalitesinden ödün vermeden geliştirmek önceliğimizi oluşturuyor. 2018’de de sunmakta olduğumuz ve ürün gamımıza ekleyeceğimiz yeni çözümlerle ticari yazılım ve e-Dönüşüm pazarında büyümeye devam edeceğiz. 2018 ile birlikte hem e-Dönüşüm hizmetlerimizi çeşitlendirmeye devam edeceğiz, hem de müşterilerimize daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunacağız .”

Mikro Yazılım, e-Mikro çatısı altında verdiği e-Dönüşüm hizmetleri ile Türkiye’nin en büyük 2. Özel Entegratör şirketi konumunda. Mikro Yazılım müşterileri, www.emikro.com.tr web sitesi üzerinden Mikro Yazılım’ın e-Devlet uyumlu hizmetlerinden yararlanabiliyorlar. Mikro Yazılım, bu alanda müşterilerine uygun maliyetli ve farklı bir deneyim sunuyor. Mikro Yazılım kullanıcıları, tüm e-Dönüşüm hizmetlerinden ortak para birimi My E-Kontör kullanarak yararlanabiliyorlar. e-Mikro hizmetleri, Mikro Yazılım kullanıcılarını pek çok operasyonel ve legal maliyetten tasarruf ettirdiği gibi, işlemlerini en hızlı ve güvenli şekilde gerçekleştirmelerini sağlar