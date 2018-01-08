Sesli Soru Bankası Engellileri Sınava Hazırlıyor
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Sesli Soru Bankası Engellileri Sınava Hazırlıyor


Sesli Soru Bankası Engellileri Sınava Hazırlıyor
Sesli Soru Bankası Engellileri Sınava Hazırlıyor Elif İşçi - Tarih: 2018-01-08 Saat: 10:37:47
Anasayfa Eko Gündem Sesli Soru Bankası Engellileri Sınava Hazırlıyor

2017 yılında yapılan değerlendirmeler sonrasında her 3 görme engelliden birisini üniversite sınavına sesli soru bankasının hazırladığı ve başarı sağladığı tespit edildi.

2017 yılında her 3 görme engelli öğrenciden 1’i üniversiteye Sesli Soru Bankası’yla hazırlandı. Kredi Kayıt Bürosu, Eğitimde Görme Engelliler Derneği ve İstanbul Üniversitesi ortaklığıyla üniversiteye hazırlanan, görme engelli gençler için hayata geçirilen ‘Sesli Soru Bankası’ projesinin dördüncü fazının sonunda, 10.000’i aşkın soru seslendirilerek görme engellilerin erişebileceği kütüphanelere hazır hale getirildi.

Üniversite sınavlarına hazırlanan görme engelli öğrencilerin güncel ve erişilebilir kaynak ihtiyacını giderme amacıyla Kredi Kayıt Bürosu, Eğitimde Görme Engelliler Derneği ve İstanbul Üniversitesi-Engelsiz Bilgi Merkezi iş birliğinde geliştirilen ‘Sesli Soru Bankası’ projesinin dördüncü fazı tamamlandı. Projenin hayata geçtiği günden bu yana seslendirilen 10 bini aşkın sınav sorusuyla 2017 yılında her üç görme engelliden 1’i üniversiteye Sesli Soru Bankası’yla hazırlandı.

ÖSYM verilerine göre bu yıl 1.881 görme engelli öğrenci YGS’ye başvurdu. Sesli Soru Bankası kapsamında üretilen kaynaklara Milli Kütüphane, üniversite kütüphaneleri, belediye ve sivil toplum kuruluşlarınca oluşturulmuş kütüphanelerin yanı sıra e-kütüphaneler aracılığıyla tekil erişim ise 600’ü buldu. Veriler bu yıl her 3 görme engelli gençten 1’inin üniversiteye Sesli Soru Bankası ile hazırlandığını ortaya koyarken, YGS’yi geçerek bir sonraki aşama olan LYS’ye girmeye hak kazanan görme engelli öğrenci sayısı 800’lere yaklaştı. Projenin geldiği dördüncü fazda seslendirilen soru sayısı ise 10 binleri aştı.

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