Kasım Ayı Sanayi Üretim Verileri Açıklandı!
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Kasım Ayı Sanayi Üretim Verileri Açıklandı!


Kasım Ayı Sanayi Üretim Verileri Açıklandı!
Kasım Ayı Sanayi Üretim Verileri Açıklandı! Çiğdem Yeniay - Tarih: 2018-01-08 Saat: 10:56:01
Anasayfa Eko Gündem Kasım Ayı Sanayi Üretim Verileri Açıklandı!

Türkiye’nin sanayi üretimi 2017’nin Kasım ayında, bir önceki yılın Kasımına kıyasla artış kaydetti. TÜİK artışın yüzde 7 olduğunu duyurdu.

Türkiye’nin sanayi üretimi 2017’nin Kasım ayında, bir önceki yılın Kasımına kıyasla artış kaydetti. TÜİK artışın yüzde 7 olduğunu duyurdu.

TÜİK Kasım Ayına İlişkin Sanayi Üretim Verilerini Açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu Kasım ayına ilişkin sanayi üretim verilerini açıkladı. Takvimsel etkilerden arındırılmış üretim yıllık bazda yüzde 7’yi bulan oranda arttı. Aynı dönem dikkate alındığında ve takvimsel etkiler göz ardı edildiğinde ise artış yüzde 6,9 olarak hesaplandı. Yapılan anketlere göre, Kasım ayında sanayi üretiminden beklenen arındırılmış veri artışı yüzde 4,9 seviyesindeydi. Arındırılmamış veri beklentileriyse yüzde 5,8 olarak kaydedilmişti.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıklamasında aylık verilerde yer aldı. Buna göre 2017 yılının Kasım ayında sanayi üretiminden takvimsel etkiler arındırıldığında, artış bir önceki aya göre yüzde 0,3 oldu. Aynı aylar dikkate alındığında arındırılmamış veriler yüzde 0,5’lik düşüşe işaret etti.

Bir Önceki Yıla Kıyasla İmalat Sanayi Sektör Endeksi Yüzde 7,1 Arttı

Kasım ayında sanayinin alt sektörlerindeki değişim ise şöyle kaydedildi. Madencilik ve taş ocakçılığı sektörüne ilişkin endeks takvimsel etkilerden arındırıldığında, endeks değeri 2016’nın Kasımına kıyasla yüzde 5,9’lük artış kaydetti. İmalat sanayisinin endeks değeri bu dönemde yüzde 7,1 oranında yükseldi. Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme sektörünün üretimini ve dağıtımını içeren endeks değerindeki artışsa yüzde 6,7’ye işaret etti.

Bir Önceki Aya Göre O Sektörün Endeks Değeri Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu Kasım ayına ilişkin açıklamasında, mevsimsel ve takvimsel etkilerden arındırılmış sanayinin alt sektörlerinin değişimleri de yer aldı. Buna göre 2017 yılının Kasım ile Ekim ayları arasında yapılan karşılaştırma sonuçlarına göre madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün endeks değeri yüzde 3,2’lik artış kaydetti. Aynı aylarda imalat sanayinin endeks değeri yatay bir seyir izledi. Elektrik, gaz, buhar, iklimlendirme üretimiyle dağıtımını kapsayan sektör endeksindeki artış yüzde 0,8 olarak ölçüldü. 

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