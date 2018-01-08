Tatilsepeti Yeni Yılda Tatile Çıkanları Açıkladı

Yeni yılın ilk gününün pazartesiye denk gelmesiyle birlikte üç güne çıkan tatil, turizm sektörünün yüzünü güldürdü. Yurt içinde ilk tercih Antalya olurken, tatilciler kayak merkezleri ve termal tesislerin olduğu bölgelere de büyük ilgi gösterdi. Yurt dışında ise tek şehirli paket programlarına katılım yüksek oldu.

Yeni yıla sektör olarak çok iyi bir başlangıç yaptıklarını söyleyen tatilsepeti.com Genel Müdürü Koray Küçükyılmaz, “Geçen yılın aynı dönemine göre bu yılki rezervasyonlarda yüzde 35 civarında artış oldu. Yurt içinde yaklaşık 400 bin kişinin tatile çıktığını tahmin ediyoruz. Bu rakam yurt dışı için de 50 bini buluyor” diye konuştu.

tatilsepeti.com’un verilerine göre, yurt içinde en çok tercih edilen şehir her yıl olduğu gibi konser ve parti programlarıyla ön plana çıkan Antalya. Kayak merkezlerinin yer aldığı Bursa ve Bolu ile termal tesisleriyle ünlü Afyonkarahisar’da da dikkat çekici bir artış yaşandı. Son olarak, tatil günlerinde sıklıkla ziyaret edilen İstanbul, 2018’e girerken yerli turistin gözdesi oldu.

Yılbaşında yurt dışına çıkanlar ise son yıllarda yeniden popüler olan tek şehirli paket programlarını tercih etti. Dubai, Beyrut, Barcelona, Paris, Amsterdam ve Roma en çok ziyaret edilen bölgeler oldu. Türkiye’den birçok ünlü sanatçının da sahne aldığı Kuzey Kıbrıs ise, her yılbaşı olduğu gibi bu sene de popülerliğini korudu.