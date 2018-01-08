Borsa Haftaya Nasıl Başladı? BIST 100'de Son Durum – 8 Ocak 2018

Borsa İstanbul kapılarını haftanın ilk işlem günü için açtı. BIST 100 endeksi haftaya yükselişle başladı. Endeks değerinde artış günün ilk saatlerinde yüzde 0,75 oldu.

BIST 100 Haftayı Yükselişle Karşıladı

Borsa İstanbul yılın ikinci haftasına yükselişle giriş yaptı. BIST 100 endeksinin açılış puanı 117.514,33 oldu.

Borsadaki sektörler arasında yer alan bankacılık endeksi hafta açılışını yüzde 0,90’lık artışla yaptı. Bunun yanında holding endeksi yüzde 0,67’lik değer artışı kaydetti.

Borsada Tüm Sektörler Güne Değer Artışıyla Başladı

Borsa İstanbul’da haftanın ilk işlem gününde bütün sektör endekslerinin yukarı yönlü hareket ettiği görüldü. Sektörler arasında en iyi kazancı sağlayan ise ulaştırma oldu. Ulaştırmadaki değer artışı yüzde 1,12’yi buldu.

Haftanın Son İşlem Gününde Yaşanan Gelişmeler

BIST 100 endeksi geçtiğimiz haftayı değer artışıyla tamamlamıştı. Endeks değerinin yükselmesinde alış yönlü hareketlerin yoğunluk kazanması etkili olmuştu. Endeksin geçen haftaki kapanış puanı 116.637,94 olarak kayda geçmişti. Bu puan Perşembe günkü seviye ile karşılaştırıldığında artış yüzde 0,99 olarak hesaplandı.

Piyasalar Avro Bölgesinin Tüketici Güven Endeksi Açıklamasına Kilitlendi

Piyasa bugün yurtiçinden ve yurtdışından gelecek açıklamaları yakından takip edecek. Yurtiçinde yapılacak açıklamalar arasında TÜİK’in sanayi üretimine ilişkin verileri yer alacak. Yurtdışında takip edilecek açıklamaların başında Avro Bölgesinin tüketici güven endeksi gelecek. Bunun yanında yapılacak diğer bir açıklama ise perakende satış rakamları olacak.

Analistlerin Güne İlişkin Tahminleri

Analistlere göre açıklanacak veriler BIST 100 endeksinin etkileyecek. Tahminlere göre endeks değeri teknik açıdan 118.300 puan noktasında direnç gösterecek. Endeksin destek noktası ise 115.000 seviyesi olacak.