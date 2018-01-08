Ulaşımın Ucuzlaması Afrika Pazarının Kapılarını Açar

Türkiye ve Afrika ülkeleri arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinin hem Türkiye hem de Afrika ülkeleri için önemli olduğunun önemle altını çizen Hakan Çınar, bu kapsamda Ruanda Büyükelçisi Williams Nkurunziza ile görüştüklerini kaydetti. Dostane ilişkilerin ticari boyuta taşınması için büyük çaba harcadıklarını da belirten Çınar şunları söyledi: “Afrika ülkeleri ile olan iletişimimiz her sene büyük bir başarı ile katlanarak devam ediyor. Afrika tarım gibi ekonomik faaliyetlerin büyük bir başarı ile yürütülebileceği bir alan. Bu noktada Türkiye olarak daha fazla çaba sarf etmemiz ve ikili ilişkilerimizi başarı ile yürütmemiz gerekiyor.”

Fuarlar ve İş Zirveleri Düzenlenmeli

Kolejli İş adamları Derneği olarak Türkiye ve Dünya ekonomisine yön veren birçok üyelerinin olduğunu kaydeden Çınar, üyelerin ortak görüşlerini de paylaştı. Özellikle Türk Hava Yolları fiyatlarının yüksek olduğuna dikkat çeken Çınar “Bu noktada hem Afrikalı paydaşlarımızdan hem de bizler tarafından THY’nin fiyatlarının yüksek olduğu görüşünde birleşiyoruz. Bu anlamda THY’nin bu fiyatları yeniden gözden geçirmesi gerektiği kanaatindeyim. Bu durum ülke ekonomimiz ve turizmimiz açısından da elverişli olacaktır. Sayın Ruanda Büyükelçisi Williams Nkurunziza’da bu anlamda bir takım çalışmaların yapılması gerektiği üzerinde duruyor” ifadelerini kullandı. Çınar, üzerinde durulması gereken diğer bir ortak konunun ise; Afrika ilişkilerini geliştirecek fuar ve iş zirvelerine ev sahipliği yapılması olduğunu belirtti.