Teknoloji Meraklıları Güneydoğu Anadolu Bölgesinde
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Teknoloji Meraklıları Güneydoğu Anadolu Bölgesinde


Teknoloji Meraklıları Güneydoğu Anadolu Bölgesinde
Teknoloji Meraklıları Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Elif İşçi - Tarih: 2018-01-08 Saat: 11:45:13
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Teknoloji alışverişinin her geçen gün arttığı günümüz şartları içerisinde yapılan değerlendirmelerde Güneydoğu Anadolu Bölgesi ilk sırayı aldı.

Dünyanın her geçen gün daha fazla dijitalleşme eğilimi göstermesi ile paralel olarak online platformları kullanarak alışveriş yapan kullanıcıların sayısı artıyor. Türkiye'de internet erişimine sahip olan 48 milyon kişinin yüzde 43'ü elektronik ticaret kanalları üzerinden alışveriş yapmayı tercih ediyor. Kullanıcılara daha fazla ürün seçeneğine ulaşma, ürün özellikleri ile fiyatlarını kolay bir şekilde karşılaştırma ve tek tık ile sipariş oluşturma imkanı sunan e-ticaret dünyasının en çok talep gösterilen kategorilerinden birini ise teknolojik ürünler oluşturuyor.

Gaziantepliler Teknolojiye Düşkün

Teknoloji odaklı e-ticaret sitesi incehesap.com'un verilerine göre, teknoloji ürünlerine en çok rağbet gösteren ilk üç bölge Marmara, İç Anadolu ve Ege Bölgesi. Bu sıralamaya göre altıncı konumda yer alan Güneydoğu Anadolu Bölgesi ise en yüksek ortalama sepet tutarını oluşturarak ilk sırada yer alıyor. 1050 TL'lik ortalama sepet tutarına sahip Güneydoğu Anadolu'yu, 940 TL ile Marmara ve 910 TL ile Doğu Anadolu Bölgesi takip ediyor. Bu bölgelerin en çok teknolojik ürün satın alan illerini ise Gaziantep, İstanbul ve Malatya oluşturuyor.

Türkiye'nin Yıldızı: Televizyon

Ülke genelinde en çok televizyon kategorisi ilgi görüyor. Güneydoğu Anadolu, Karadeniz, Ege ve İç Anadolu bölgeleri tercihini televizyondan yana kullanıyor. Doğu Anadolu Bölgesi 49+ inç seçimi ile en büyük ekranlı televizyon satın alımını gerçekleştirirken, İç Anadolu, Akdeniz ve Karadeniz Bölgesi 28-32 inç arasında yer alan boyutlarla yetiniyor.

Marmara Bölgesi Bilgisayar Tutkunu

incehesap.com üzerinden alışveriş yapan kullanıcıların tercihleri baz alınarak hazırlanan istatistiklere göre İstanbul, hem masaüstü hem de dizüstü bilgisayar satışının en fazla yapıldığı il. Masaüstü bilgisayar tercihinde ikinci sırayı Bursa alırken, dizüstü bilgisayarlarda ise İstanbul'u Ankara takip ediyor.

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