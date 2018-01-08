BAT Türkiye Ofisi En İyiler Arasında

British American Tobacco Türkiye’nin Orjin Maslak’daki yeni merkez ofisi, dünyanın dört bir yanından projelerin paylaşıldığı mimarlık alanında prestijli bir platform olan Office Snapshots’ın ‘2017’nin En İyi 25 Ofisi’ listesinde 13. sırada yer aldı. BAT Türkiye’nin Bakırküre Mimarlık tarafından açık ofis konseptinde tasarlanan ofisi Türkiye’den listeye girmeyi başaran tek ofis oldu.

Dünya çapında ofis tasarımını ve tasarımda son trendleri konu eden Office Snapshots’ın her yıl düzenli olarak yayınladığı ‘En İyi 25 Ofis’ listesinin 2017 ayağı açıklandı. BAT Türkiye’nin çalışan görüşleri doğrultusunda Bakırküre Mimarlık tarafından dizayn edilen ve 4.260 metrekarelik bir alana yerleşen yeni merkez ofisi listeye 13.sıradan yerleşti. Sıra dışı tasarımı ve ileri teknoloji donanımı ile dikkat çeken yeni ofisiyle BAT Türkiye, Office Snapshots’ta yayınlanan 3.500 ofis arasından belirlenen ‘En İyi 25 Ofis’ listesine Türkiye’den girmeyi başaran tek şirket oldu.

Dünyanın en iyi ofislerinden biri seçilmenin gururunu yaşadıklarını belirten BAT Türkiye ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü Gökhan Bilgiç, “Klasik bir çalışma mekânından ziyade her yerde çalışılabilen, fonksiyonel ama aynı zamanda keyifli bir konsept hedefleyerek yola çıktık. Çalışanların mutlu ve huzurlu olmadığı bir kurumun sürdürülebilir başarı sağlamasının mümkün olmayacağına inanıyoruz. Bu nedenle tasarım süreci de dahil olmak üzere yeni ofisimizin her aşamasında çalışanlarımızın fikirlerini alarak, çalışan dostu bir ofis yaratmaya özen gösterdik.

Her zaman yeniliklere öncülük eden BAT Türkiye olarak yarattığımız sıra dışı ofisimizin dünyanın önde gelen birçok şirketinin ofisini geride bırakması ve bu başarıya ulaşması ne kadar doğru bir iş yaptığımızın göstergesi” dedi.