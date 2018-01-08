Clio’nun Beşinci Nesli Ekim Ayında Paris Otomobil Fuarında!
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Clio’nun Beşinci Nesli Ekim Ayında Paris Otomobil Fuarında!


Clio’nun Beşinci Nesli Ekim Ayında Paris Otomobil Fuarında!
Clio’nun Beşinci Nesli Ekim Ayında Paris Otomobil Fuarında! Çiğdem Yeniay - Tarih: 2018-01-08 Saat: 12:08:00
Anasayfa Otomotiv Clio’nun Beşinci Nesli Ekim Ayında Paris Otomobil Fuarında!

Otomobil sektörünün en prestijli fuarları arasında yer alan Paris Otomobil Fuarı, bu yılın Ekim ayında düzenlenecek. Dünya lideri otomobil markaları fuarda kıyasıya yarışacak. Bu markalar arasında Renault’ta yer alacak. Renault fuarda Clio’nun beşinci versiyonunu tanıtacak.

Otomobil sektörünün en prestijli fuarları arasında yer alan Paris Otomobil Fuarı, bu yılın Ekim ayında düzenlenecek. Dünya lideri otomobil markaları fuarda kıyasıya yarışacak. Bu markalar arasında Renault’ta yer alacak. Renault fuarda Clio’nun beşinci versiyonunu tanıtacak.

Yenilenen Clio Geri Sayıma Başladı

Otomotivin önemli oyuncularından biri olan Renault, yenilenen Clio modelini Paris Otomobil Fuarı kapsamında görücüye çıkarak. Clio uzun yıllardır pazarın en çok satanları arasında yer alırken, otomobil devi marka fuarda modelin beşinci neslini tanıtacak. Yenilenen Clio için nefesler şimdiden tutulurken, modelde Symbioz Concept ile Megane esintileri olacağı ifade ediliyor.

Düşük Fiyat Yüksek Performans

Renault tarafından üretilen araçlar düşük fiyat yüksek performans ile dikkat çekiyor. Yenilenen Clio’nun aynı stratejiyle pazara sunulması bekleniyor. Sektör uzmanlarına göre Renault, Clio’nun beşinci neslinde önemli değişikliler yapsa da, CMF-B tasarımının izleri yenilenen modelde söz konusu olacak.

Paris Otomobil Fuarı’nda sahneye çıkmasına muhtemel gözle bakılan Renault Clio’nun sadece benzinli versiyonun üretileceği dile getirilenler arasında bulunuyor. Firmanınsa bu konuda yaptığı herhangi bir açıklama şimdilik yok!

İfade edilenlere göre benzinli versiyonu ise 2 farklı seçeneğe sahip olacak. Bunlardan biri turbo şarjlı 0,9 litre ve üç silindir olarak ön plana çıkıyor. Diğer seçenek ise 1,3 litre olarak belirtiliyor. Şirketten yapılan açıklamalara göre yeni Clio, 2019 yılından sonra hibrid motor seçeneğiyle de satışa sunulmuş olacak. Bu versiyondan beklenen diğer bir özellik ise yarı otonom sürüş teknolojisinin araca dahil edilmesi yönünde. Yenilenen Clio’nu dizel seçeneğinin üretilmeyeceği iddialarını ise düşük emisyonlu araç politikaları destekler nitelikte görünüyor. 

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