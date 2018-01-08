İSO Koza Fikirleri Gerçeğe Dönüştürüyor

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Koza Hızlandırma Programında “fikir” olarak yola çıkan yaratıcı girişim projeleri birer “başarı hikayesi”ne dönüşüyor. “Girişimci-yatırımcı-sanayici” üçlüsünü aynı çatıda buluşturan İSO Koza’ya bu yıl 13 girişim projesi dahil oldu. İSO Koza sayesinde girişimciler, sanayicilerin bilgi, tecrübe, üretim ve teknoloji altyapılarından yararlanarak üretime geçiş ve hedef pazarlara giriş sürecini hızlandırıyor.

Sanayicilere teknoloji transferi, yurt içi-yurt dışı pazarlara erişim ve inovasyon konusunda önemli katkılar sağlayan İSO Koza, yatırımcılara ise katma değeri yüksek bir girişimci havuzundan faydalanma ayrıcalığı sunuyor.

Türkiye sanayisinin en büyük ve köklü kuruluşu olan İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) hayata geçirdiği girişimcilik ekosistemi İSO Koza Hızlandırma Programı ile “fikir” olarak yola çıkan yaratıcı girişim projeleri birer başarı hikayesine dönüşüyor. Katma değeri yüksek ve üretim odaklı bir girişimcilik ekosisteminin en önemli sac ayakları olan “girişimci-yatırımcı-sanayici” üçlüsünü buluşturan İSO Koza, tüm paydaşlara çok önemli avantajlar sağlaması ile de fark yaratıyor.

Bu yıl 13 girişim projesinin dahil olduğu İSO Koza’da, proje sahiplerine Sanayici Mentörlüğü, Müşteri/Tedarikçi Eşleşmeleri, Yurt Dışı Fuar Desteği, Eğitim, Danışmanlık ve Paylaşımlı Ofis gibi hizmetler sunuluyor. İSO Koza’yı başarı ile tamamlayan girişimciler, sanayi firmaları açısından hem yüksek katma değer üreten potansiyel bir tedarikçi hem de yatırım yapmak için önemli bir fırsat penceresi olarak değerlendiriliyor.

Girişimcilerin Pazara Girişi Hızlanıyor

İSO Koza’da girişimciler, öncelikle sanayici mentörlerin bilgi, tecrübe, üretim ve teknoloji altyapılarından yararlanma şansı yakalıyor. Sanayicilerle güvene dayalı ilişkilerini geliştirme olanağı bulan girişimcilerin, prototip aşamasındaki ürünlerinin seri üretime geçiş süreci ve pazara girişleri de hızlandırılıyor. Pazarlama, finans, hibe destekleri gibi konularda eğitim alan girişimcilere yurt dışı fuarlara ve etkinliklere katılım için destek de sağlanıyor.

Firmalar İçin Teknoloji Transferi

İSO Koza’dan sanayi firmaları ve yatırımcılar da önemli ayrıcalıklar elde ediyor. Sanayi firmaları, girişimcilerin ürünleri ile gerek teknoloji transferi, yurtiçi-yurtdışı pazarlara erişim, gerekse de firma içi inovasyon konularında önemli katkılar ediniyor.

İSO Koza, yatırımcılara ise katma değeri yüksek bir girişimci havuzundan faydalanma ayrıcalığı sunuyor.

İSO Koza’dan Bu Yıl 13 Girişimci Faydalanacak

İSO Koza’nın temeli; İSO’nun “girişimcilikten sanayiciliğe” vizyonu ile 2015 yılında İTÜ ARI Teknokent ile stratejik bir ortaklık kurması ile atıldı. İSO, İTÜ Çekirdek Big Bang finallerinde 2015 ve 2016’da yıl bazında ikişer girişimciye 200 bin TL tutarındaki İSO Geleceğin Sanayicisi Büyük Ödülü’nü takdim etmişti.

Big Bang’in bu yılki finallerinde ise İSO Geleceğin Sanayicisi Büyük Ödülü’nü Nanomik (100 bin TL), Simularge (50 bin TL) ve Hagelson (50 bin TL) girişimcileri almaya hak kazandı. Bu üç girişimin yanında İSO Değerlendirme Komitesi tarafından belirlenen 10 girişimle birlikte toplamda 13 girişim, İSO Koza kapsamında bu yıl hızlandırma programına dahil edildi.

İSO Koza Hızlandırma Programında Yer Alan 13 Girişim

1.NANOMIK: Mikotoksin oluşumunu engelleyen doğal koruyucu üreten Nanomik, mikroorganizmalara karşı savunma ürünleri geliştiriyor. Nanomik, doğal gıda koruyucusuyla özellikle ihracat söz konusu olduğunda ortaya çıkan kayıpları önlemeyi hedefliyor.

2.SIMULARGE: Mühendislik programlarının bulut sistemi, web ve mobil uygulamalar yardımıyla servis edilmesini amaçlıyor. Böylelikle her yerden erişim ve esnek kullanım hakları ile her seviye ve gelir düzeyine hitap edebilecek şekilde mühendislik yazılımlarının şirketlere servis edilmesini hedefliyor.

3.HAGELSON: Atık ve fire halıların geri dönüşümü üzerine çalışan polimer teknolojileri üretiyor. Oteller, kurumsal binalar gibi yerlerden çıkan atık halıları veya fabrikalarda oluşan fire halıları toplayıp bunları çöp olmak ya da yalıtım malzemesi gibi tekrar geri dönüşemeyecek ürünler haline getirmek yerine, bu atıklardan yeniden kullanılabilir plastik ham madde üreterek güzel bir geri dönüşüm örneği sergiliyor.

4.PHYSHOME: Fizik tedavi rahatsızlıklarında, tedaviyi hastanın günlük hayatına adapte olarak düzenleyen ve doktor kontrolünde gerçekleştiren giyilebilir bir mobil sağlık çözümü getiriyor.

5.PORIMA-3D FİLAMENT: 3 D yazıcıların sarf malzemesi olan filamentelerin nano teknoloji yardımıyla antibakteriyel ve üstün performanslı olarak üretilmesini sağlıyor.

6.TÜDYO REFERANS TELEGRAPHER LABS: Bulunduğu ortamın akustik özelliklerine göre sesi düzeltebilen, her ortamda doğru ve doğal ses veren hoparlörler geliştiriyor. Ürün gamı stüdyo ve ev kullanıcılarını hedefliyor.

7.AXOLOT BIO: Yapay doku ve organ üretimi gerçekleştiren 3D Bioprinting Sistemleri geliştiriyor. Axolotl Bio’nun geliştirdiği 3D Bioprinting Sistemi sayesinde hastalardan alınan kök hücreler kullanılarak yapay doku ve organlar üretebiliyor.

8.STARTER: Pastörize süt ürünlerinin peynire dönüşmesi için gerekli olan mikroorganizmaların yerli mikrofloradan toplanarak laboratuvarda en iyi peynir üretimi yapılabilecek kültürler suşları ve kombinasyonlarının üretilmesini sağlıyor.

9.LUMOS: Tamamı kendi tasarımı ve üretimi olan femtosaniye lazerlerle camı ısıtmadan, çatlatmadan ve 1 mikrometre hassasiyette işleyebilen, işletme maliyeti sıfıra yakın cam üzerine lazer işleme makinesi geliştiriyor.

10.GOM: Eğitim reformuna katkı sağlayacak bir eğitici oyuncak tasarımı olan projede atölye çalışmaları oyun içeriği de tasarlanıyor.

11.MACROSTATIC: Yazılım platformu, inşaat sektörü cephe mühendisliği alanında kaplama ve taşıyıcı elemanların mühendislik hesaplarını ileri analiz yöntemleri ile analiz edip raporluyor.

12.KOMPAKT MİKRO KOJENARASYON: Elektrik üretirken oluşan atık ısıyı kullanarak ısınma ihtiyacını karşılayacak bir jeneratör kombi cihazı geliştiriyor.

13.MOBİLYA TAKİP: Mobilya üretimi veya satışı yapan her büyüklükte mobilya firmasının işini kolaylaştırmaya ve daha verimli hale getirmeye odaklı teknolojik çözümler geliştiriyor. Mobilya takip, mobilya üretim ve satış firmaları için bulut tabanlı yönetim yazılımı geliştiriyor.