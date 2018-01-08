Metro Marketten Yeme İçme Değerleri Araştırması

Bu yıl Türkiye’de 28. yılını kutlayan Metro Toptancı Market, bir ilke imza atarak Türkiye’nin yeme içme değerleri ve alışkanlıkları araştırmasını yaptı. Konda Araştırma ve Danışmanlık’ın gerçekleştirdiği saha çalışması ardından elde edilen verilerin ilk bölümü çarpıcı sonuçlardan oluşuyor.

Türk mutfağına ve değerlerine sahip çıkma amacıyla birçok projeyi sürdüren Metro Toptancı Market, 28 yıldır yiyecek içecek sektörünün ve şeflerin geleceğine yatırım yapıyor. Gastronomi ekseninde hayata geçirdiği projeler ile tüm ekosistemi de bu sürece dahil etmek için çalışan Metro, Konda Araştırma ve Danışmanlık ile birlikte Türkiye’de ilk defa gerçekleştirilen “Yeme İçme Değerleri ve Alışkanlıkları Araştırması”na imza attı. 8 Ocak 2018 Pazartesi günü düzenlenen toplantıda, Metro Toptancı Market Yönetim Kurulu Başkanı Kubilay Özerkan ve Konda Araştırma ve Danışmanlık Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Bekir Ağırdır Aralık 2017’de yapılan araştırmanın detaylarını aktardı.

Bilgi ile Beslenen Bu Mutfağa Sahip Çıkmak İçin El Ele Verdik

Toplantıda söz alan Kubilay Özerkan: “Metro olarak en temelinde Türk Mutfağı’nın değerlerine sahip çıkmak için çalışıyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz toplumun bir parçası olarak, bilgi ile beslenen bu mutfağa sahip çıkmak için el ele vermenin gerekliliğine inanıyoruz. Stratejimizi bilimsel çalışmaya ve araştırma verilerine dayandırıyoruz. Bundan önce de Türkiye’nin geleceğine yönelik uzun soluklu gerçekleştirdiğimiz projelerin arkasında hep araştırma verileri bulunuyordu. Tübitak ile yaptığımız atık kayıp araştırması ardından Metro Gıda Hareketini başlattık, TÜDAV ile iş birliğimiz çerçevesinde Anasına Bak Kızını Al, Palamutlar Nerede gibi projelere imza attık, 2012 yılından bu yana devam eden coğrafi işaretli ürünler ile ilgili projelerimizde stratejimizi bilimsel verilerle destekledik. Bugün burada Türkiye’de ilk defa yapılan araştırma dizisinin ilk bölümünü aktarıyoruz. Türk Mutfağı için yapacağımız araştırmalar genişleyerek devam edecek, akademik dünya ile buluşacak ve umarız ki elde ettiğimiz bu veriler Türk Mutfağı adına çalışmalarımıza ilham verecek.” dedi. Önemli projelerinden örnekler veren Özerkan sözlerine şöyle devam etti: “Bugün bir kebapçının ve esnaf lokantasının kullandığı ilk 100 ürün, toplam satın almasının %70-80’ini kapsar halde. 50-60 yıl önce 32 çeşit koyun ırkımız vardı bugün gittikçe azalıyor; yakın bir gelecekte Adana Kebap ve hamburgerde kullanılan et aynı olacak. Bölgelere göre evrimleşerek adapte olmuş hayvan ırklarımız yavaş yavaş yok oluyor. 2012 yılında Coğrafi İşaretli Ürünler projesini hayata geçirirken yerel ürün tedarikçilerini destekleyerek unutulmaya yüz tutmuş ürünleri tekrar gün ışığına çıkarmayı hedeflemiştik. Bugüne kadar, kaybolma tehlikesi yaşayan 60’tan fazla ürüne sahip çıktık. Türkiye’deki ve Avrupa’daki birçok Metro mağazasının raflarında bugün Aydın incirinden Diyarbakır karpuzuna, Taşköprü̈ sarımsağından Finike portakalına kadar 80’nin üzerinde coğrafi işaret tesciline sahip ve tescile aday ürün yer alıyor. Metro Gıda Hareketi ile atık ve kayıp ile kaybettiğimiz ekonomik değere dikkat çekip iş birliğinde olduğumuz restoranlar ile de bu hareketin etkisini artırmaya çalıştık. Tüm bu ve benzer çalışmalarımızı gelecek nesiller de Türk Mutfağı’nın tadına varabilsin diye yapıyoruz.”