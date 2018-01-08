Samsung İklimlendirme Sistemlerini ISK SODEX 2018 Fuarında Tanıtacak

İstanbul – 08 Ocak 2017 – Samsung Electronics hem kurumsal hem de evsel kullanıma yönelik en yeni klima ve iklimlendirme çözümlerini ISK-SODEX 2018 İstanbul Fuarı’nda sergilemeye hazırlanıyor. Samsung Electronics bu yıl ilk kez kendi standı ile en yeni ürünlerini sergileyecek.

Samsung Electronics’in standında ziyaretçileri bekleyecek olan ürünler arasında International Forum 2016’da Tasarım Ödülü alan ve homojen iklimlendirme çözümü ile sektöre büyük bir yenilik kazandıran 360 Kaset Klima ile birlikte rüzgârsız serinlik teknolojisine sahip Wind-Free tek yön ve Wind-Free 4 yön kaset tipi iç üniteler ile duvar tipi iç üniteler de yer alıyor. Bu sene ilk kez Fan-coil cihazları da ürün gamına ekleyen Samsung, 360 Kaset tipi Fan Coil gibi şık ve benzersiz modellerini de ISK-SODEX 2018’de sergileyecek.

Samsung Electronics, sektöre yenilik katan 360 Kaset ve Wind-Free ürün çözümlerinin yanında maksimum enerji ve alan verimliliği sunan DVM S 30 HP, DVM S Eco, DVM S Water ve DVM Chiller modellerini de ISK-SODEX 2018’de ziyaretçilerin beğenisine sunacak.

Türkiye pazarını bölgenin en önemli pazarlarından biri olarak değerlendiren Samsung Electronics’in üstün teknolojileri, ISK-SODEX 2018 fuarında klima bayilerinden inşaat şirketlerine kadar çok farklı alanlardan gelen profesyoneller tarafından deneyimlenebilecek.