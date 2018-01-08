N11 Kobilerine Özel Fatura Uygulaması

Türkiye açıkpazar platformları arasında ilk kez, n11.com ve Digital Planet iş birliğiyle geliştirilen, firmalara sayısız avantaj sağlayan elektronik fatura sistemi n11faturam, n11.com KOBİ’lerinin kullanımına açılıyor.

Türkiye'de ekonomi ve KOBİ'ler büyüyor, büyürken de dijitalleşiyor. Bu dijitalleşmenin bir parçası olan n11.com, KOBİ’ler için Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından desteklenen elektronik fatura sistemini iş ortaklarının kullanımına n11faturam uygulaması ile açıyor. Türkiye açıkpazar platformları arasında ilk kez n11.com ve Digital Planet iş birliğiyle geliştirilen, firmalara sayısız avantaj sağlayan elektronik fatura sistemi n11faturam sayesinde n11.com’da faaliyet gösteren firmalar tüm fatura işlemlerini 2018 Ocak ayı itibarıyla kolayca elektronik ortama taşıyabiliyor.

Ücretsiz kurulum ve avantajlı kontör paket fiyatlarıyla ön plana çıkan n11faturam, fatura oluşturmayı kolaylaştıran arayüzü ile hata yapma olasılığını en aza indirgiyor. n11faturam sayesinde firmalar, daha az maliyetle hızlı ve pratik şekilde fatura işlemlerini gerçekleştirerek kolayca arşivleyebiliyor. Tüm platformlardan gerçekleştirilen satışlar için n11faturam portalı üzerinden yönetilebilen fatura işlemlerinin yanı sıra, n11.com Mağaza Paneli ile tam entegre şekilde çalışan n11faturam sayesinde n11.com iş ortakları tek tıkla n11.com Mağaza Paneli üzerinden siparişler için de fatura kesebiliyor. Ocak 2018’de hayata geçen bu proje ile n11.com online mağazalarının gönüllü veya zorunlu e-Fatura ve e-Arşiv sistemine geçiş alt yapıları sağlanmış oldu.