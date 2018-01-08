Yatırımcılar Dikkat! Kripto Paralardaki Düşüş Sert!

Kripto paralara yönelik yapılan düzenlemeler, piyasada yer alan bu paraların sert düşmesine neden oldu. Beş büyükten dördü düştü!

Kripto Paralara Yönelik Düzenlemeler Frene Bastı

Kripto paraların yatırımcısına yüksek kazanç vaat etmesi, yatırımcıyı cezbetmeyi başardı. Piyasadaki sanal paralara yatırım yapanların artmasıysa yetkilileri harekete geçirdi. Yetkililer yatırımcıları dikkatli olunması konusunda tekrar tekrar uyardı. Bazı ülkeler ise kripto paralara yönelik düzenlemeler yapmaya başladı. Bu haberlerin gündeme düşmesi sonrasında sanal para dünyasında ciddi dalgalanmalar kaydedildi. Hareketlerse düşüş yönlü olarak kaydedildi.

Kayıp Yüzde 5,5’i Gördü

Piyasada yer alan sanal para birimleri dikkate alındığında en fazla yatırım yapılan 5 paranın piyasa değerindeki düşüş yüzde 5,5’i buldu. 5 büyüğün piyasa hacmiyse 783 dolar seviyesine geriledi.

Sanal para dünyasının tercih edileni Bitcoin baz alındığında, geçen bir günlük sürede Bitcoin’deki kayıp yüzde 5,39 olarak kendini gösterdi. Bitcoin’deki fiyatsa 16.107 dolara kadar düştü. Sanal para piyasasının hacmi 783 milyar dolar olarak hesaplandığında Bitcoin’in piyasadan aldığı pay yüzde 34,5’e denk geldi. Bu paranın geçen 24 saatlik zaman zarfındaki işlem hacmiyse 44 milyar dolara işaret etti.

Son 24 Saate Kripto Paralarda Yaşananlar

Piyasanın en çok tercih edilenleri arasında bulunan ilk beşin sahibindeki değişim incelendiğinde, 4 kripto paranın düşüş yönlü hareket ettiği görüldü. Artış yönlü hareket eden tek para Ethereum oldu. Ethereum son 24 saat içerisinde yüzde 10,25 oranında değer kazandı. Bitcoin’deki düşüş yüzde 5,39 olarak kayda geçti. En fazla düşüş Ripple’de yaşanırken, kayıplar yüzde 18,91’i buldu. Bitcoin Cash’ın düşüşü yüzde 14,81 oranında oldu. Düşüş yönlü hareket eden Cardano’daki gerileme yüzde 2,88 olarak ölçüldü.