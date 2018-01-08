Lenova Türkiye Kanal Satış Müdürü Değişti
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Lenova Türkiye Kanal Satış Müdürü Değişti


Lenova Türkiye Kanal Satış Müdürü Değişti
Lenova Türkiye Kanal Satış Müdürü Değişti Elif İşçi - Tarih: 2018-01-08 Saat: 12:42:03
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Uzun zamandır Lenova Türkiye iş ortakları yöneticiliği görevini başarılı bir şekilde gerçekleştiren Gökhan Maviş çalışmaları sonrasından Kanal Satış Müdürü olarak atandı.

8 Ocak 2018 - Dünyanın ve Türkiye’nin 1 numaralı bilgisayar üreticisi, sunucu alanında ve Motorola markası ile akıllı telefon pazarında hızla büyüyen teknoloji devi Lenovo'nun Türkiye’nin Kanal Satış Müdürü Gökhan Maviş oldu.

İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği Bölümü mezunu olan Gökhan Maviş, iş hayatına bankacılık sektöründe başladı. 2000 yılında teknoloji sektörüne geçiş yapan Maviş, 5 yıl satış müdürlüğü yaptıktan sonra 2005'de Microsoft'ta Kanal Yöneticisi olarak çalışmaya başladı.

5 yıl Microsoft deneyiminin ardından 2010'da Lenovo'ya Satış Yöneticisi olarak transfer oldu. 7 yıldır Lenovo'da kariyerini başarı ile sürdüren Maviş, Aralık 2017'de Lenovo'nun Kanal Satış Müdürlüğü görevini üstlendi.

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