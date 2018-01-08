Nestle’ye Milyar Dolarlık Teklif!
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Nestle’ye Milyar Dolarlık Teklif!


Nestle’ye Milyar Dolarlık Teklif!
Nestle’ye Milyar Dolarlık Teklif! Çiğdem Yeniay - Tarih: 2018-01-08 Saat: 13:16:29
Anasayfa Şirketler Nestle’ye Milyar Dolarlık Teklif!

Nestle, şekerleme üretimi konusunda aldığı kararı açıkladı. Firmanın şekerleme birimine şimdiden iki farklı teklif geldi. İddialara göre bu firmalardan biri Ferrero oldu. Diğer firmanınsa Hershey olduğu belirtildi.

Nestle, şekerleme üretimi konusunda aldığı kararı açıkladı. Firmanın şekerleme birimine şimdiden iki farklı teklif geldi. İddialara göre bu firmalardan biri Ferrero oldu. Diğer firmanınsa Hershey olduğu belirtildi.

Dünya Devi İçin Milyar Dolarlar Gözden Çıkarıldı

Nestle geçtiğimiz aylarda Amerika’daki şekerleme piyasasından çekileceğine yönelik açıklamalar yapmıştı. İddialara göre açıklama sonrasında bazı firmalar dünya devine satın alma teklifi götürdü. Nestle dünyanın en büyük paketli gıda üreticileri arasında yer alırken, tekliflerin baş döndürücü büyüklükte olduğu ifade edildi. Teklif veren firmalardan birinin Nutelle’nın üreticisi olduğu kaydedildi. Dünya devi markaya teklif veren öteki firmanınsa Hershey olduğu öne sürüldü. Satın alma için belirtilen fiyat tekliflerininse 2 milyar dolarla, 2 milyar 500 milyon dolar aralığında olduğu iddialar arasında yer aldı.

Ferrero Avantajlı!

Konuyla ilgili basında çıkan haberlere göre fiyat teklifinde Ferrero, Hershey’i solladı. Nutella’nın üreticisi Ferrero teklif hakkında şimdilik herhangi bir açıklama yapmadı. Hershey’de sessiz kalmayı tercih etti. Nestle cephesi de satış hakkında konuşmamayı tercih etti. Nestle’ye yakın kaynaklardan gelen bilgilerse, şirketin şekerleme birimi hakkındaki son kararı birkaç hafta içerisinde vereceği yönünde oldu.

Şekerleme Birimi 900 Milyon Dolarlık Ciro Yakalıyor

Alınan bilgilere göre şirketin şekerleme birimi, Amerika pazarının yüzde 11,5’lik bölümünü oluşturuyor. Nestle’nin şekerleme birimini gözden çıkarmasının ana nedeni ise, sağlıklı gıda üretimine yönelik aldığı kararlar olarak ifade ediliyor. Şirket bu kapsamda hayata geçireceği politikalarla bu birimden vazgeçebileceğine yönelik sinyalleri geçen yılın son aylarında vermişti. Nestle’nin şekerleme birimi dahilinde yaptığı üretimden elde ettiği gelirse 900 milyon doları buluyor. Birimin ABD’deki satışları ise şirketin toplam cirosunun yüzde 3’lük bölümüne denk geliyor. 

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