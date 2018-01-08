Doğuş Otomotiv Yeni Projesiyle Ödüle Layık Görüldü

En uzun soluklu sosyal sorumluluk projelerinden biri olan Trafik Hayattır! Platformu, Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından bu yıl sekizincisi düzenlenen ODD Satış ve İletişim Ödülleri, 2017 Gladyatörleri’nde ödül almaya hak kazandı. Trafik Hayattır! platformu "Türkiye'nin İlk Trafik Güvenliği Jingle'ı" projesi ile ODD tarafından “Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi” ödülüne layık görüldü.

Ülkemizin en önemli sorunlarından biri olan trafik güvenliği sorunu konusunda, özellikle gençlerin düşünce ve fikirlerine önem veren Trafik Hayattır! platformu gençlerin bu konunun aktif paydaşları olmasını sağlamak ve önerilerini hayata geçirmek için yola çıktı.

Jingle 20 Milyondan Fazla Kişiye Ulaştı

Türkiye’ nin Avrupa’da radyonun en çok dinlendiği 3 ülkeden biri olması ve büyük şehirlerde çalışanların haftada ortalama 9 saatini trafikte geçirmesinden hareketle, platformun ana iletişim mecrası ise radyolar oldu. Bu kapsamda, 2016 Aralık ayı sonunda, Radyo Jingle Yarışması başlatıldı. Yarışmada, üniversite öğrencilerinden radyoda trafik güvenliği mesajı veren jingle önerilerini paylaşmaları istendi.

Yoğun katılımın olduğu yarışmada, Sanatçı Nil Karaibrahimgil, Milliyet Gazetesi Köşe Yazarı Mehmet Tez, Jingle house müzik prodüksiyon firması sahibi ve prodüktör Ömer Ahunbay, Doğuş Otomotiv Kurumsal İletişim Direktörü Koray Bebekoğlu ile MCCANN Kreatif Direktörü Cenk Öztunalı’nın oluşturduğu jüri tarafından birinci seçilen Başak Gürcan, eserini Nil Karaibrahimgil ile birlikte stüdyoda düzenleme imkanı buldu. Gürcan’ın eseri yine Nil Karaibrahimgil tarafından seslendirildi ve 20 milyondan fazla kişiye ulaştı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) sektörel büyümeye ivme katmak amacıyla organize ettiği ve sektörün büyük ilgi gösterdiği yarışmada halk oylaması sonucunda 20 kategoride ödüller verildi. 4 Ocak günü gerçekleştirilen törende Doğuş Otomotiv adına ödülü Doğuş Otomotiv Kurumsal İletişim Müdürü Ebru Kantoğlu aldı.