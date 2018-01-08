Dolar Kuru 3.75 TL Eşiğini Aştı

Dolar TL paritesi, Türkiye'ye özgü süregelen risklere karşılık, küresel piyasalarda görülen iyimserliğin etkisiyle birlikte, geride bırakılan ekim ayının sonundan bu yana en düşük seviyelerdeki aşağı yönlü seyrini sürdürüyor.

Bir önceki haftayı 3.74 seviyelerinde kapatan dolar TL paritesi sabah saatlerinde 3.73 ila 3.74 bandında işlem görmeye başlamıştı. Dolar kuru gün içerisinde en düşük seviye olarak 3.7326 TL seviyesini görürken, günün ilerleyen saatlerinde 3.7404 seviyesine kadar çıkmıştı.

Dolar 3.75 Eşiğini Aştı

Gün içerisinde iç piyasalarda izlenecek olan kasım ayına yönelik sanayi üretim endeksinin açıklanmasıyla birlikte, verinin beklentilere paralel bir şekilde arttığı bildirildi. Dolar yaşanan gelişmelerden sonra yükselişini hızlandırarak tekrardan 3.75 eşiğini aştı.

Ayrıca dolar kurunda akşam saatlerinde Bölgesel Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Başkanları Eric Rısengren ile John Williams'ın konuşması beklenirken, cuma günkü Amerika Birleşik Devletleri Tüketici Fiyat Endeksi verisinin ise piyasaların hareketleri açısından önemli bir rol oynayacağı bildirildi.

Öte yandan Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri ile süregelen ilişkilerin, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki dava sürecinin ve bu durumun Türkiye ekonomisi ile şirketlere yönelik muhtemel etkilerinin izlenmeye devam edileceği bildirilirken, küresel risk iştahındaki güçlü yükselmenin ise Türk Lirası'nda bu risklerin fiyatlanmamasına sebep olduğu ifade ediliyor.

Son dönemler içerisinde Avrupa Birliği ile ilişkileri yumuşatmak adına atılan adımlarında piyasalarda izleneceği dile getiriliyor.

Asya Borsalarında Son Durum

Asya borsaları ise, Wall Street'in 10 senelik bir süre diliminden fazla zamandır sergilediği en iyi ilk hafta performansını takip ederek tarihi zirveyi görmek üzere. Ekonomik büyümenin göstermiş olduğu hızı koruması ve güçsüz enflasyonun, piyasalardaki risk iştahını artırdığı konuşuluyor.

Dolar kuru ise Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın bu sene kaç kez faiz artışına gideceği beklentisinde değişiklik göstermeyen Cuma günkü tarım dışı istihdam verisinden sonra, başlıca para birimlerinin karşısında 3.5 aylık dip seviyesinin üstünde tutundu.