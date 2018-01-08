Türkiye ve İngiltere'den Güç Birleşimi Açıklaması

Türkiye ve İngiltere’de faaliyet gösteren deneyimli iletişim danışmanlığı şirketleri GTC ve ING, stratejik bir ortaklığa imza atarak güçlerini birleştirdi. Global pazarda etkin olmak isteyen şirket ve kurumların hedeflerine ulaşmaları için farklı ilişkiler yaratmayı ve bu süreci yönetmeyi amaçlayan GTC ve ING’nin mottosu: ‘Built Environment-Değer Yaratan Çevre.’

Türkiye’de farklı sektörlerin lider markaları ve çatı örgütlerine hizmet veren stratejik iletişim danışmanlığı şirketi GTC (Global Trending & Communication) ile İngiltere’de gayrimenkul, inşaat, tasarım, mimari ve kültür-sanat alanlarında uzmanlaşan Londra merkezli ING; iş ve yatırım fırsatları açısından, Londra ve İstanbul üzerinden yeni ve güçlü bir küresel kapı aralıyor.

GTC ve ING arasında gerçekleştirilen bu işbirliği; iş dünyasına, uluslararası arenayı da kapsayan, yeni, ayrıcalıklı ve fark yaratacak bir hizmet kazandırıyor. GTC ve ING, yeni ve farklı ilişkilerle, uluslararası ve ulusal network’ü kullanarak yeni çevreler yaratmayı ve yepyeni iş imkanları oluşturmayı amaçlıyor. Küreselleşen iş dünyasında öncelikli hedef, bugüne kadar ulaşılamamış veya dokunulamamış kitlelere ulaşmak ve yönetmek.

GTC ve ING’den İş Dünyasına Yepyeni ve Ayrıcalıklı Bir Hizmet

Türkçeye ‘Değer Yaratan Çevre’ olarak kazandırılan ‘Built Environment’ modeli; başta pazarlama iletişimi olmak üzere iş yapma alışkanlıklarını farklılaştırarak sektörlerdeki standart değer zincirlerine, mimariden kültür-sanata kadar farklı ve yeni halkalar katıyor. İş hayatına aynı zamanda zengin, güçlü, yaratıcı ve sürdürülebilir bir ilişki ağı ören bu model; GTC’nin sunduğu özgün hizmet zenginliğine eklenen yeni bir ayrıcalık olacak. Türkiye’de ilk defa uygulamaya konacak bu hizmet ile GTC ve ING, ulusal ve uluslararası boyuttaki sektör oyuncularını da buluşturarak; yeni, güçlü, efektif ve küresel bir sinerji yaratacak.

GTC ve ING’nin birleşmesi sonucu; Türkiye’den yurtdışına açılmak isteyen inşaat, gayrimenkul, inşaat malzemeleri gibi sektörlere yurtdışında ilişki sağlamak, farklı araçları kullanarak firmaları değer yaratacak evrelere sokmak ve tanıtım yapmak çok daha etkili bir şekilde gerçekleşecek.

MIPIM ve Cityscape Global’de, Yatırımcılara ve Fonlara Ulaşılacak

GTC ve ING’nin ilk ortak çalışması, dünyanın en önemli gayrimenkul fuarı MIPIM olacak. MIPIM’in kurucularından olan ING Kurucusu ve Genel Müdürü Leanne Tritton, aynı zamanda 10 yıldır MIPIM’in iletişim çalışmalarını yürütüyor. 13-16 Mart 2018 tarihleri arasında Cannes’da gerçekleştirilecek MIPIM’de, GTC ve ING, mevcut network’leri ile yatırımcılara, geliştiricilere ve fonlara ulaşacak. MIPIM’in ardından ikinci uluslararası proje ise Ekim 2018’de Dubai’de gerçekleştirilecek Cityscape Global Konferansı olacak. GTC ve ING, her iki organizasyondaki ortak etkinlikler için hazırlık çalışmalarına şimdiden başladı.

GTC Uluslararası Arenada Daha da Etkin

Sektörde 20 yıllık deneyime sahip olan GTC İletişim Danışmanlığı, bir dönem uluslararası arenanın önemli markalarından Ruder Finn ile işbirliği gerçekleştirdi. Son 8 yıldır da dünyanın en güçlü iletişim markalarından biri olan Media Consulta’nın Türkiye temsilcisi olarak birçok uluslararası projeyi yürütüyor. Son olarak ING ile gerçekleştirdiği stratejik ortaklık ile GTC, küresel alandaki güçlü yapısını daha etkin bir konuma taşıdı. GTC ayrıca, Live Design Live Awards, Füreyya Sergisi, BAKSI Müzesi gibi etkinliklerle kültür ve sanat hayatımıza katkı sağlayacak birçok organizasyonu ise gönüllü destekliyor.

Gayrimenkulün Tüm Alanlarında Uzmanlaşmış Tek Şirket

Ocak 2017’de Stratton & Reekie ile yaptığı başarılı birleşme ve bir dizi üst düzey atama gerçekleştiren ING, GTC ortaklığıyla önemli bir stratejik adım daha attı. ING bu atılımlarla, İngiltere’de mimarlardan, tasarımcı, proje geliştirici, müteahhit, kamu kuruluşu, kültürel kurum ve yatırımcılara kadar uzanan gayrimenkul sektörünün bütün alanlarında uzmanlaşmış tek şirket olarak konumunu daha da pekiştirdi.

Müge Sevil: “Müşterilerimize Yeni Fırsatlar Yaratacağız”

GTC İletişim Danışmanlığı Kurucu Ortağı ve Ajans Başkanı Müge Sevil, ING işbirliği ile hedeflerinin ulusal ve uluslararası network’ü kullanarak yeni çevreler yaratmak ve yeni iş imkanları oluşturmak olduğunu vurguladı. Globalleşme sürecinde, bugüne kadar ulaşılamamış veya dokunulamamış kitlelere ulaşacaklarını belirten Müge Sevil, şunları söyledi: "GTC olarak, 20 yıldır havacılıktan, enerji, finans, otomotiv ve inşaata kadar pek çok farklı alanda faaliyet gösteren şirket ve kuruluşlara hizmet veriyoruz. Son dönemde Türkiye’nin alanında öncü markalarının yanı sıra, Türk ekonomisinin lokomotif sektörü haline gelen inşaat ve gayrimenkul sektörlerindeki en önemli dört STK’nın iletişim danışmanlığını yürütüyoruz. ING ile gerçekleştirdiğimiz işbirliği ile uluslararası gücümüze yeni bir ivme kazandırdık. GTC–ING ortaklığı ile bir yandan portföyümüzdeki müşterilere ayrıcalıklı katkılar sağlamayı, diğer yandan Türkiye ve yurtdışında yeni fırsatlar yaratmak öncelikli hedefimiz.”

Leanne Tritton: “GTC Bizim İçin İdeal Ortak”

GTC’nin ING için ideal bir ortak olduğunu vurgulayan ING Kurucusu ve Genel Müdürü Leanne Tritton, “Uzmanlık ve yaklaşım açısından GTC ile aramızda tam bir uyum söz konusu. Bu anlaşmayı yapmış olmaktan çok mutluyuz ve verimli işbirliğimizin yaratacağı başarıları sabırsızlıkla bekliyoruz” dedi. Tritton, “ING olarak İngiltere’de Türk müşterilerle uzun yıllardır verimli bir şekilde çalışıyoruz. Türk seramiği için dört yıl boyunca gerçekleştirdiğimiz iletişim kampanyası, bu çalışmalardan biri. Hem Türk şirketlerini İngiltere ve Londra üzerinden küresel arena ile buluşturma, hem de İngiltere’deki müşterilerimizin deneyimlerinin yurtdışı pazarlara taşımasına yardımcı olma fırsatı bizi heyecanlandırıyor” diye konuştu.