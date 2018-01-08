Bosch'dan Üniversite Öğrencilerine Özel Yarışma

Dünyanın önde gelen teknoloji ve servis tedarikçilerinden Bosch’un, Smart Experience 2018 etkinliği başvuruları, Bosch Türkiye Instagram hesabından alınacak. 5 Ocak – 21 Ocak 2018 tarihleri arasında Instagram üzerinden mühendislik öğrencilerine yönelik 5 soru sorulacak. Sorulara yanıt veren üniversite 3. ve 4. sınıf ve yüksek lisans öğrencileri arasından jüri değerlendirmesi ve telefon mülakatlarını başarıyla geçen 5 öğrenci, 3 farklı Bosch lokasyonunda 4 gün boyunca Bosch Smart Experience 2018 kampına katılmaya hak kazanacak.

4 gün sürecek sosyal ve dijital öğrenci kampı Smart Experience’ta, mühendislik öğrencileri Bosch dünyasını yakından inceleyerek, yüksek teknolojileri deneyimleme, teorik bilgilerini pratikte kullanma imkânı bulacak. Genç yeteneklere kamp süresince, bir Bosch çalışanı gibi Bosch’un farklı lokasyonlarındaki tüm süreçleri görme imkânı sunulacak, Türkiye’de Ar-Ge’nin detayları hakkında bilgi sahibi olmaları sağlanacak.

Değerlendirmede hem sosyal medyada aktif hem de akademik açıdan başarılı öğrenciler seçilecek. Öğrencilerin her bir soruyu 2 gün yanıtlama süresi bulunacak. Seçilen 5 öğrenci sosyal medya üzerinden (Bosch Türkiye resmi Facebook ve Instagram hesaplarından) Bosch Smart Experience ekibi tarafından duyurulacak.

Bosch Smart Experience Yepyeni Adı ve Tasarımıyla Karşınızda

Smart Experience, eski adıyla Bosch Talent Camp Türkiye’de düzenlenen öğrencilerin bir şirketi yakından tanıyabilecekleri eş zamanlı olarak hem online da hem de offline da gerçekleşen ilk sosyal kariyer kampı olarak önem taşıyor. Yeni markalama çalışması sonrasında Smart Experience artık daha anlamlı ve genç yeteneklerin beklentilerine cevap veren bir tasarım ve içerikle devam edecek.

Smart kelimesi günümüz genç yeteneklerinin önem verdiği temel prensipleri barındıran bir mesaj vermektedir. Sosyal mühendisliğin, yani iş ve yaşam dengesinin, mobil çalışmanın getirdiği esnekliğin ve mobilitenin getirdiği dönüşümün, Bosch’un geleceği şekillendirmeye olan inancının ve hırsının altı çizilerek, göz kamaştıran fikirlerin desteklendiği ve teşvik edildiği bir ortamda öğrencilerin kendi yetkinlikleri ve yetenekleri ile bütünün önemli bir parçası olabilmelerine vurgu yapılıyor.

Kamp bir deneyim olarak adlandırılıyor. Çünkü; gençlere sadece bilgi vermekle kalmayıp, bu bilgileri deneyimleyebilecekleri bir ortam yaratılıyor. Genç yeteneklerin, Bosch çalışanlarıyla birebir iletişimde olacakları, kendi tasarımlarıyla yeni fikirler geliştirebilecekleri, Sanayi 4.0’I yerinde tartışabilecekleri, kariyer danışmanlıkları ile kendilerine doğru soruları sormalarını sağlayacak dolu dolu geçecek 4 gün hazırlanıyor. Bu dört günde genç yeteneklerin beklentilerini karşılayacak bir etkinlik tasarımı yapılıyor ve Smart Innovation Day, Smart Industry Day, Smart Designers Day ve Smart Management Day etkinlikleriyle geçmiş yıllardan farklı olarak yeni konseptlerle gençlere farklı alanlarda farklı deneyimler yaşatmak hedefleniyor.

Bosch’un 3 Farklı Lokasyonunu Deneyimleme ve Yöneticilerle Tanışma Şansı

Bu yıl Smart Experience’a seçilen 5 öğrenci; 3 farklı Bosch lokasyonunu ziyaret ederek, global mega trendleri yerinde keşfetme ve bilgi alma şansı bulacak. Sırasıyla Manisa Termoteknik Fabrikası, Bursa Benzinli ve Dizel Sistemler Fabrikası, Bursa Bosch Rexroth Fabrikası ve İstanbul Genel Merkez olmak üzere Bosch Türkiye'nin 3 farklı lokasyonunda gerçekleştirilen vaka çalışmaları, kariyer sohbetleri, Ar-Ge ve üretim gezileri, proje çalışmaları, kariyer danışmanlıkları gibi farklı etkinliklerin bulunacağı bu kampa seçilen 5 üniversite öğrencisi Bosch Kaşifleri olarak adlandırılacak.

5 Şubat’ta Manisa Bosch Termoteknik Fabrikası’nda başlayacak olan etkinliğin ilk ayağı Smart Innovation Day olarak adlandırılacak ve geleceğin kombi-ısınma sistemleri ve bu kapsamda yapılan çalışmalar aktarılacak. 6 Şubat’ta Bursa Bosch Benzinli ve Dizel Sistemler Fabrikası’nda gerçekleşecek etkinlik Smart Industry Day olarak adlandırılacak ve Sanayi 4.0 çerçevesinde dijitalleşen fabrikalar anlatılacak. Öğrenciler düzenlenecek workshoplar sayesinde konuyu daha detaylı deneyimleme şansı yakalayacaklar. Etkinliğin üçüncü günü olan 7 Şubat’ta Bursa Bosch Rexroth Fabrikası’nda düzenlenecek etkinlik ise Smart Design Day olarak adlandırılacak. Design Thinking methodu ve kullanıcı odaklı çözüm eğitimleri verilecek. Etkinliğin son günü ise 8 Şubat’ta Bosch Küçükyalı Genel Merkezi’nde Smart Management Day ismiyle gerçekleşecek. Bu etkinlikte dijital pazarlamadan, kariyer danışmanlığına kadar farklı konulara ağırlık verilecek. Ayrıca 17 ülkenin merkezi olan Bosch Küçükyalı Genel Merkezi’nde yönetim süreci Bosch Türkiye ve Orta Doğu Başkanı Steven Young tarafından anlatılacak.

Kamp boyunca gerçekleştirilen etkinlikler #smartexperience etiketinde ve yapılan canlı yayınlarla paylaşılacak. Bu sayede etkinliğe katılan 5 öğrenci dışında, etkinliğe ilgi duyan ve günümüz trend konularını takip etmek isteyen diğer genç yeteneklerle de etkileşimde olunacak.