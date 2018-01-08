KGF Kredisi Alanlar Yakın Takipte Olacak!
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KGF Kredisi Alanlar Yakın Takipte Olacak!


KGF Kredisi Alanlar Yakın Takipte Olacak!
KGF Kredisi Alanlar Yakın Takipte Olacak! Tuğçe Gürel - Tarih: 2018-01-08 Saat: 14:21:41
Anasayfa Eko Gündem KGF Kredisi Alanlar Yakın Takipte Olacak!

KGF, kefili olduğu firmaları kendine özgü kuracağı bir sistem sayesinde takip etmeye başlayacak.

Toplamda 199.5 milyar TL olan kefaletle, 364 bin işletmeye kullandırılmış olan 220.8 milyar TL'lik krediyi, kurmayı planladığı sistem sayesinde takip etmek isteyen Kredi Garanti Fonu'nun, yeni bir teknoloji yatırımı gerçekleştirmek için hazırlık sürecinde olduğu ifade edildi.

Firmalardan Teklif Alındı

Kurulması planlanılan veri tabanı adına, çeşitli yazılım firmalarından teklifler aldığı belirtilen kurumun, bu yöntem sayesinde kefalet vermiş olduğu işletmelerin geri ödemesiyle birlikte, yeni kredi kullanımlarının da takibini yapabilecek. Sektörden alınan bilgiler doğrultusunda, kurumun kefalet verdiği ya da bazı sebeplerden ötürü vermediği kredileri uçtan uca bütün döngüsüyle beraber yönetebileceği bir platform arayışına girdiği dile getirildi. 

Kurulacak olan veri sistemiyle, firmaların kredi ve kefalet adına gerçekleştirdiği başvuru süresinden itibaren, boçlarını ödediği ve kredinin tahsil edildiği ana kadar takipte kalacağı belirtildi. Ayrıca sonraki takip süreçlerinde de her kademede bankalar ve ilgili kuruluşlarla entegre bir şekilde çalışacak olan bir uygulamanın hedeflendiği ifade edildi. 

Amaç Dışında Kullanım Tespit Edilecek

Bu kapsam doğrultusunda şirketlere kredi sağlanırken, taksitlerin ödemesi yapılırken, teminat başvuruları alınırken, yakın izleme durumundayken ya da takipteyken kullanılan ve üretilen bilgilerin hepsine, kefalet verilen krediler özelinde Kredi Garanti Fonu'nun da erişebilir olacağı dile getirildi. Bu sayede teknolojik altyapıyla Kredi Garanti Fonu'nun, hem izleme ve takip etme görevlerini en etkili ve verimli bir biçimde yapmasına olanak sağlanacağı hem de bankacılık sistemindeki sahip olunan bütün teknolojiye ve imkanlara sahip olacağı bildirildi. Söz konusu imkanlar sayesinde veriler üstünde her türlü analizin gerçekleştirileceği ve amaç dışında bir kullanım durumu olması halinde bunun tespit edilebileceği belirtildi. 

KGF'nin basın bürosu tarafından gerçekleştirilen açıklama çerçevesinde ise, 2017 senesi boyunca reel sektöre ve finans sektörüne sağlanan hizmetlerin kalitesinin yükseltilmesi adına, sistem yazılım, güncelleme ve geliştirme faaliyetlerinin sürdüğü ifade edilirken, ilerleyen zaman dilimlerinde de bahsi geçen çalışmaların devam edeceği belirtildi. 

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