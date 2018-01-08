Milli Projeler Genç Yeteneklerle Buluşturulacak!

Türkiye'nin son dönemler içerisinde yürüttüğü millileşme hamleleri adına yeni bir destek Mental İK tarafından geldi. Mental İK, milli projeler kapsamında, alanında uzman olan ve gelişime açık insan kaynağının tespitinin yapılabilinmesi adına insan kaynağı desteği vereceğini dile getirdi.

İnsan kaynakları çerçevesinde çalışmalar yürüten Mental İK'nın başlatmış olduğu "Milli Proje Milli İstihdam" programı kapsamında, milli projelerde gereksinim duyulan nitelikli insan kaynağını bir araya getirmeyi amaçladığı bildirildi. Söz konusu programın Türkiye genelinde, savunma sanayide, yerli otomobilde, nükleer enerjide, gen teknolojisinde, siber güvenlikte, sağlık teknolojilerinde ve finans teknolojilerindeki alanlarda gerçekleştirilen çalışmalara katkı sağlayacağı belirtildi.

İnsan Kaynaklar Altyapısı Hazırlanacak

Program hakkında değerlendirmelerde bulunan Mental İK'nın Kurucu olan Abdulkadir Karagöz, ülkemizdeki milli teknoloji alanında yapılan hamlelerde, itici güç rolünü üstlenecek konumda bulunan yetişmiş insan kaynağı olduğunu ve bu tarz projeleri sürdüren kurumların gereksinim duydukları insan kaynaklarına ulaşabilecekleri altyapıyı hazırlamayı planladıklarını dile getirdi.

Genç yeteneklerin mesleki olarak gelişmelerinin ve sektörün gereksinimlerinin net biçimde tanımlandırılarak bu çerçevede yönlendirilmelerinin oldukça önem arz ettiğine dikkatleri çeken Karagöz, gençlerin eğitim süreleri boyunca ve mezun olmalarından sonra fikirlerini ortaya çıkarabilecekleri, gelişimlerine katkıda bulunacak ortamlar hazırlanması gerektiğini işaret etti.

Yetenekler Milli Projelerle Buluşturulacak

Faaliyete geçirilen "Milli Proje, Milli İstihdam" projesi kapsamında ülke genelinde uygulamaya sokulan projelerle ilgili farkındalık oluşturma planları olduğundan bahseden Karagöz, Türkiye'de ve yurt dışında yaşayan yetenekleri, milli projelerle buluşturma hedefleri olduğunu aktardı.

Öte yandan 2018 senesinin ilk gününde uygulamaya geçirilen programa, 1 Mart 2018 tarihine kadar başvuru alınacağı bildirilirken, program hakkındaki tüm detaylara projenin internet sitesi üstünden ulaşılabileceği belirtiliyor.