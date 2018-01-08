Çağrı Merkezleri Arasında Teleperformance Birinci Sıraya Yükseldi

Dış kaynak CRM ve çağrı merkezi şirketi Teleperformance, Everest Group BPS Top 50 listesinde iki yıl üst üste kategori lideri seçildi.

Çok kanallı müşteri deneyimi yönetiminde dünya lideri Teleperformance, dünyanın en büyük üçüncü parti İş Süreci Hizmetleri (Business Process Services-BPS) sağlayıcılarının sıralandığı Everest Group BPS Top 50 listesinde iki yıl üst üste kategori birincisi oldu.

Everest Group tarafından yıllık olarak hazırlanan listede, her şirketin bir önceki takvim yılında gerçekleşen BPS gelirleri baz alınıyor. Böylelikle sektörün en büyük servis sağlayıcıları ve bu şirketlerin büyüme oranları, coğrafi dağılımları, çalışma alanları ve müşteri hacimleri tespit ediliyor. Everest Group BPS Top 50 listesi ayrıca bu alanda iş yapan hizmet sağlayıcıların, 150 milyar dolarlık BPS sektöründeki diğer oyunculara karşı kendilerini kıyaslamalarına olanak tanıyor.

Müşteri Deneyiminde Dijital İletişim Öncelik Kazanıyor

“Bu yıl dijitalin öncelik kazandığı bir modele geçiş gözlemliyoruz. Bunun sonucunda pazarda köklü değişimler dikkat çekiyor,” diyen Everest Group Ortağı Rajesh Ranjan, "Teleperformance gibi arka arkaya iki yıl lider olanlar başta olmak üzere, BPS Top 50 listemizde yer alan şirketler, hangi oyuncuların bu yeni pazar dinamiklerine diğerlerinden daha hızlı ayak uydurduğunu gösteriyor," diye konuştu.

Teknolojiye Ayak Uyduran Kazanıyor

Markalar ve tüketiciler arasında kişiye özel bir köprü kurduklarını ifade eden Teleperformance Group İcra Kurulu Başkanı ve Global CEO'su Daniel Julien, "Dünyanın dört bir yanındaki müşterilerimizin bize duyduğu güven sayesinde bütünleşik kanallı müşteri deneyimi yönetiminde global liderliğimizi koruyoruz. Everest Group Top 50 BPS Listesi bunu bir kez daha gösterdi. Teleperformance olarak onlarca yıldır durmaksızın değişen iş koşullarına, teknolojik gelişmelere ve artan müşteri beklentilerine en hızlı şekilde ayak uyduracak nitelikte, güçlü ve ölçümlenebilir sonuçlar sunuyoruz. Müşterilerimizin bize duyduğu sarsılmaz güvenin temelinde de bu yatıyor.” diye konuştu.

Yeni Nesil Teknolojilerle Zenginleşen, Bütünleşik Kanallı Müşteri Deneyimi

Çok kanallı müşteri ilişkileri yönetiminde çözüm ortağı olarak 7/24 müşteri hizmetleri sağlayan Teleperformance, e-posta, telefon, chat, sosyal medya kanalları ve web forumları üzerinden zengin bir destek hizmetleri portföyü sunuyor. Dış kaynak olarak kurumlara tesis edilen hizmetler arasında müşteri kazanımı (telefonda pazarlama ve satış), teknik destek, alacaklar yönetimi (tahsilat aramaları) ve BPO hizmetleri bulunuyor.

Büyük verinin sunduğu imkanları yeni iş süreçlerine ve gelir modellerine dönüştüren Teleperformance Analytics çözümü, sosyal medya ve diğer kanallardan elde ettiği verileri kullanarak tahminleme modeliyle öneriler getirebiliyor. Eşsiz müşteri deneyimi yaşatmak için Portekiz'de bulunan CX LAB merkezinde Ar-Ge faaliyetlerini sürdüren Teleperformance, perakende bankacılığından sağlık sektörüne, otomotivden mobil operatörlere birçok sektörde müşteri deneyimi, müşteri memnuniyeti, müşteri etkileşimi değerlendirmelerini çeşitli iletişim kanalları üzerinden gerçekleştiriyor.