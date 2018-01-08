Hikayeni İyiliğe Dönüştür

İyilik teknolojiyle birleşti ve artık herkesin cebine sığabilecek bir mobil uygulama haline geldi. İyilik yapmak ve iyiliği yaymak isteyenleri buluşturan begoodto.me sayesinde her gün karşılaştığınız iyi şeyleri paylaşabilir ve dünyayı daha iyi bir yer haline getirebilirsiniz. begoodto.me #içimdeiyilikvar diyen herkesi bekliyor!

Çoğu insan iyilik yapma fikrini duyduğunda büyük beklentilere girebilir ve birine iyilik yapmak istediğini ama ne yapacağını bilemediğini bile düşünebilir. Oysa iyilik, gündelik hayatımızda sık sık karşılaştığımız küçük ayrıntılarda gizli. İyiliği yapmak da yaymak da sandığınız kadar zor değil. Artık, iyilik yapmak ve yaymak isteyenleri buluşturan bir mobil uygulama, begoodto.me var!

İyiliği nasıl artırırız ve herkese nasıl yayabiliriz fikriyle ortaya çıkan begoodto.me her gün karşılaştığınız iyi davranışları, sizi mutlu eden iyi şeyleri paylaştırmayı, iyilikle ilgili farkındalığı artırırken, aynı zamanda yaymayı amaçlıyor.

#içimdeiyilikvar diyen herkesin buluşacağı begoodto.me’ye Facebook hesabınız üzerinden üye olup, yaptığınız, gördüğünüz, duyduğunuz ya da size yapılan iyilikleri, metin, video veya görsel ekleyerek uygulama üzerinden paylaşmaya başlayabilirsiniz. İyilik içeriklerinizi paylaştıkça ve bu iyiliklerin yayılmasına yardım ettikçe İyipuan kazanırsınız. Kazandığınız İyipuanlar sayesinde ise başkalarına iyilik yapabilirsiniz. İyilik paylaştıkça kazanacağınız puanları, markaların ihtiyaca yönelik geliştirdikleri sosyal sorumluluk projelerine aktarabilir ve hiç tanımadığınız kişileri mutlu edebilirsiniz. İyipuanlarınızı markaların hediye çekleri veya indirim kuponlarına aktararak, kendinizi mutlu etmek için de kullanabilirsiniz. Çünkü siz mutlu olursanız, başkalarını mutlu etmek için de daha çok çaba sarf edersiniz.

İyiliği Yapmak da Yaymak da Sandığınız Kadar Zor Değil

• Bol bol gülümseyin, bir yabancıya selam verin. Bu kadar basit bir şey hem size hem de etrafınıza çok iyi gelecek.

• Yardım etmeyi deneyin. Sokağınızda her gün gördüğünüz kediler ya da elindekilerle karşıdan karşıya geçmeye çalışan teyze yardımınızı bekliyor olabilir.

• Hiç tanımadığınız birine bir kitap hediye edin, ya da otobüs durağına güzel bir not yazarak bir çiçek bırakın.

• Kendinizi sevin, kendinize zaman ayırın ve iyi davranın. Bu sayede başkalarına da iyi davranabilirsiniz.

• Bir huzurevini ziyaret edin, hayatı sizden daha iyi tanıyanlarla sohbet edin.

• İyilik yapmanın tadını çıkarın. Bir iyilik yaptıktan sonra peşinden birçok iyiliği de getirebilir ve kendinizi daha mutlu hissedebilirsiniz.

• İyiliği yaymaya; karşılaştığınız küçük iyilikleri, iyi davranışları, sizi mutlu eden şeyleri paylaşarak başlayabilirsiniz.