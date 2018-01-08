Hükümetten Esnafları Sevindirecek 10 Madde!
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Hükümetten Esnafları Sevindirecek 10 Madde!


Hükümetten Esnafları Sevindirecek 10 Madde!
Hükümetten Esnafları Sevindirecek 10 Madde! Tuğçe Gürel - Tarih: 2018-01-08 Saat: 15:02:42
Anasayfa Eko Gündem Hükümetten Esnafları Sevindirecek 10 Madde!

Hükümetten esnaflara yönelik sevindirici bir haber geldi. Esnafların yüzünü güldürecek bir çok alanda çalışma başlatıldı.

Hükümet, 2.5 milyon civarında esnafı sevindirecek, ticari hayat çerçevesinde yepyeni bir sayfa açacak kritik bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda, e-ticaret alanından kargo hizmetlerine, finansman desteklerinden, çağa uygun esnaf tanıtımına kadar çok sayıda başlıkta, esnafın elini rahatlatacak olan adımlar atılacak.

Esnaflar İçin Yeni Çalışmalara Başlandı

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci konu hakkında yaptığı açıklamada, alışveriş merkezlerinde esnaflara yer ayrılmasına yönelik düzenleme gerçekleştirildiğini hatırlatarak, perakende işletmelerin açılışı ve hizmete geçişlerinde gözetilecek unsurların belirlenebilmesi adına bir çalışma başlattıklarını ifade etti. 

Esnafların, çiftçilerin ve üretici örgütlerin finansmana ulaşabilmesini kolaylaştırdıklarına vurgu yapan Bakan Bülent Tüfenkci, bu şekilde daha çok üretim ve yatırım yapılabilmesinin hedeflendiğini dile getirdi. Tüfenkci, esnafların ve sanatkarların tanımının günümüz şartlarına uygun bir biçimde revize edilebilmesi açısından bir çalışma grubu kurduklarını belitti.

Esnaflara 10 Adımda Kolaylık Sağlanacak

Bahsi geçen kapsamda esnafların elini rahatlatacak çalışmaların arasında; 

-Alışveriş Merkezlerindeki kiralarda esnaflara pozitif ayrımcılık olacak. 
-Çağa uygun bir şekilde esnafların tanıtımları gerçekleştirilecek. 
-Ticareti etkileyen ulaşım sorunlarına çözüm getirilecek. 
-Yeni işyeri açmada var olan 29 yaş sınırına esneklik kazandırılacak. 
-Esnafların e-ticaret sektörüyle dünya pazarına açılmaları sağlanacak.
-İşyeri ruhsatlarında meslek kuruluşlarının söz sahibi konumunda olması sağlanacak. 
-Bakkal ve manav gibi işletmeler emlakçılık yapamayacak, bu konuda piyasa disipline edilecek.
-Esnafların faizcilerin eline düşmelerine izin verilmeyecek ve finansman destekleri devam edecek. 
-Kargo hizmetlerinde belli ücretler çerçevesinde destek verilecek.
-Perakende işletmelerine ilişkin yeni düzenlemeler getirilecek. 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı esnaf AVM Bülent Tüfenkci çalışma grubu
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