Şaka Parası Dogecoin Kendi Rekorunu Kırdı
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Şaka Parası Dogecoin Kendi Rekorunu Kırdı


Şaka Parası Dogecoin Kendi Rekorunu Kırdı
Şaka Parası Dogecoin Kendi Rekorunu Kırdı Tuğçe Gürel - Tarih: 2018-01-08 Saat: 15:26:05
Anasayfa Eko Gündem Şaka Parası Dogecoin Kendi Rekorunu Kırdı

Şaka parası olarak nitelendirilen ve parodi olarak kurulan Dogecoin'in yükselişi devam ediyor.

Piyasalarda Bitcoin rüzgarıyla süregelen sanal para birimlerinde sular durulmuyor. Adı çoğu kişi tarafından ilk defa duyulan para birimleri rekor tazelemeye devam ederken, bu kategoriye son giriş yapan sanal para birimi ise şaka parası olarak nitelendirilen Dogecoin oldu.

Diğer kripto para birimlerine göre daha farklı olan Dogecoin, her geçen gün değer kazanmayı sürdürüyor. 2013 senesinde parodi olarak kurulmuş olan ve 2010 senesinde bir internet espri üzerine çıkartılan şaka parası, maskot olarak ise Japon shiba inu köpeğini kullanıyor. 

Şaka Parası Dogecoin Kendi Rekorunu Kırdı

Geçtiğimiz aralık ayı içerisinde yüzde 400 oranında yükseliş yakalayarak 1 milyar dolar piyasa değerine ulaşan Dogecoin, cuma günü ise 0.0107 dolara çıkmıştı. Hafta sonunda da yükselme eğilimine devam eden ve 0.0187 dolara çıkarak, kendi rekorunu tazeleyen şaka parası Dogecoin'in piyasa değeri 2 milyar doları aştı. 

Dogecoin'de yaşanan bu artışların temel bir sebebi olmadığını vurgulayan uzmanlar, yatırımcıların ucuz olan kripto para birimlerine yönelmesinden dolayı bu tarz artışların yaşandığını öngörüyor.

Kurucusunu Bile Şaşkına Çeviriyor

Öte yandan Dogecoin'in piyasa değerinde yaşanan bu artış ise, sanal para biriminin kurucuları arasında bulunan fakat 2015 senesi içerisinde ekipten ayrılan Jackson Palmer'ı da şaşırtıyor. Palmer, Dogecoin'in ilk artış yaşadığı günlerde konu hakkında açıklama yaparak, yaşanan artışın kripto para birimlerindeki boşluğun göstergesi olduğunu dile getirmişti. 

Şaka parası olarak nitelendirilen Dogecoin'in geliştirici ekibinin içerisinde yer alan Patrick Lodder ise, geçtiğimiz haftada sanal para biriminde görülen artıştan sonraki açıklamasında, bu durumun oldukça önemli özellikler veya bir dolu yenilik olmadan da, bir para biriminin patlama yaşayabileceğinin göstergesi olduğunu dile getirmişti. 

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