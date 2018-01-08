Cam Seyir Terası Projesinde İmzalar Atıldı!

Erzurum'da bulunan Tortum Gölü üstüne konumlandırılması planlanılan ve toplam uzunluğu 12.3 metreden oluşan, Türkiye'nin en uzun ve geniş alanlı cam seyir terası niteliğindeki Tortum Gölü Fiyortpark projesi kapsamında, KUDAKA ve Uzundere Belediyesi arasında sözleşme yapıldı.

Konu hakkında Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından gerçekleştirilen yazılı açıklamada, CMDP çerçevesinde Kalkınma Bakanlığı tarafından başarılı sayılarak, uygulamaya geçirilmesi kararı alınan cam teras projesine ait sözleşmenin Uzundere'nin Belediye Başkanlığı koltuğunda oturan Halis Özsoy ve Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri olan Prof. Dr. Osman Demirdöğen arasında imzalandığı ifade edildi.

Projenin Bütçesi 3 Milyon TL'den Fazla

Bahsi geçen açıklama kapsamında, projenin 3 milyon 181 bin 897 TL bütçesinin olduğu dile getirilirken, söz konusu bütçenin 1 milyon 500 bin TL'den oluşan kısmının ise Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nca karşılanacağı işaret edildi.

Tortum Gölü'nün üstüne toplam olarak 12.3 metre uzunluğa sahip olan Türkiye'deki en uzun ve en geniş alanlı cam seyir terası kurulacağı ifade edilen açıklamada, ayrıca bin metrekarelik bir alana da kafeterya kurulacağı bildirildi. Ayrıca proje çerçevesinde söz konusu alanda ziyaretçiler için yapılması planlanılan yürüyüş yolu, otopark ve bisiklet yolu bulunacağı ifade edildi.

Proje 2018'de Hizmete Sunulacak

Öte yandan yine açıklama kapsamında, söz konusu alanın Tortum Gölü'ne ve Tortum Şelalesi'ne ziyaret gerçekleştirecek olan yabancı ve yerli turistler için önem arz eden bir uğrak noktası olacağına değinilirken, bu cam terasın ülke genelinde göl tabanlı bir vadiye açılması planlanılan ilk seyir terası unvanını taşıyacağı da bildirildi. Projenin toplam da 9 aylık bir zaman dilimi içerisinde tamamlanması beklenirken, 2018 senesinin içerisinde hizmete açılmasının amaçlandığı da dile getirildi.