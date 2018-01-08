Bocchi Yeni Çevreci Armatür Koleksiyonunu Tanıttı

Tüm ürün koleksiyonlarında ekolojik tasarım ve üretim anlayışıyla hareket eden BOCCHI, doğadan ilham alarak tasarladığı su tasarruflu armatürlerle evlerin yeni nesil rehabilitasyon alanları olan banyolara sürdürülebilir bir anlayış getiriyor ve konfordan taviz vermeden teknoloji ve estetiği kullanıcılarına bir arada sunuyor.

Yeni sezonda farklı renk ve tasarım seçenekleriyle dikkat çeken BOCCHI ürünü tasarruflu armatürler genel mimari trendler içerisinde son yıllarda yükselişe geçen retro akımının banyolara da yansıması ile beraber altın, bakır ve mat renk kaplamalı armatür tasarımları yoğun bir ilgi görüyor. BOCCHI koleksiyonlarındaki, eski kırmızı volanlar ve modern gövde tasarımının birleşimiyle geçmiş zamana atıfta bulunan retro armatürler, farklı olanı arayan kullanıcılara kendilerine özgü bir stil yaratma fırsatı sunarken, mimarlar ve tasarımcılar için de sınırları olmayan bir oyun alanı sağlıyor.

Üretimde son teknoloji kullanımı sayesinde armatürlerde alışılmışın dışında form çeşitliliği sunan BOCCHI’nin ürün yelpazesinde öne çıkan uzun gagalı armatürler, kişinin elini lavaboya çarpma ihtimalini ortadan kaldırırken daha fazla el yıkama alanı ile kullanımda kolaylık ve fonksiyonellik sağlıyor. Gelişen üretim teknikleriyle gövdeleri artık daha ince üretilebilen BOCCHI armatür koleksiyonları banyolara zarif dokunuşlar getirirken, endüstriyel görünüm ise daha köşeli tasarımlarla yakalanabiliyor.

Suyun ısısını sınırlandırmaya olanak sağlayan seramik ısı kontrollü seramik kartuş ve su tasarruflu hijyenik perlatörler ile yaklaşık % 55 su tasarrufu sağlayan BOCCHI’nin tüm armatürlerinde dikkat çeken nokta ise PCA (pressure control aerator) su tasarruflu perlatörlerini kullanıyor olması. PCA teknolojisi ile su basıncı ne olursa olsun aynı su tasarrufunu elde eden BOCCHI, üst segment armatürlerde ise kartuş üzerinden ısı limitlemesi yapalabilen seramik kartuşları tercih ediyor. Avantaj sağlayan bu nitelik sayesinde, kartuş üzerinden limitlendirilen ısı ve akış miktarı ayarı ile gereksiz sıcak su sarfiyatı engelleniyor ve sıcak su ile kaza yaşanma riskini düşürüyor