Türkiye Oyun Gelirlerini Artırmayı Hedefliyor

Yıllık gelirleriyle Hollywood ve film endüstrisini geride bırakarak tüm dünyanın dikkatini üzerine toplayan oyun sektörü, büyümesini sürdürüyor. Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde %24,7 yıllık büyüme oranıyla en hareketli oyun pazarlarından birine sahip Türkiye, genç nüfusuyla da dikkatleri üzerine topluyor.

Türkiye Oyun Üreticisi Olacak

GL Events tarafından İstanbul Kongre Merkezi’nde 1-4 Şubat 2018 tarihleri arasında üçüncüsü düzenlenecek olan Gaming İstanbul Uluslararası Oyun ve Eğlence Fuarı’nın Direktörü Cevher Eryürek, 2017’de Türkiye oyun pazarını şu şekilde değerlendirdi:

“Türkiye oyun pazarının büyüklüğü 2017’de 750 milyon doları aştı. 2018 tahminlerimiz ise yüzde 15 büyüme ile 880 milyar dolara çıkacağını öngörüyor. Türkiye’de oyuna yönelik ciddi bir ilgi var. Üstelik bu ilgi sadece oyun başında geçen zamanla kısıtlı değil, global piyasalarda başarılı oyunlar da üretiyoruz.”

Dünyanın En Önemli 5 Fuarından Birisi

“Kısa süre önce Zynga, Türk firması Peak Games’in bazı oyunlarını 100 milyon dolara satın aldı ve Türkiye’de bir ofis açtı. Bir başka yerli üretici olan TaleWorlds’ün Mount & Blade serisi dünyada büyük başarı sağladı ve oyunun devamı tüm dünya tarafından merakla bekleniyor. Global firmalar, Türkiye’de ofisler açmaya devam ediyor. Bu yıl Kore firması pearl Abyss İzmir ofisini açtı ve Türkiye-Ortadoğu operasyonlarını bu ofisten yönetmeye başladı. Ekonomi Bakanımız Sayın Nihat Zeybekçi, Türk oyun geliştiricilerine yönelik maddî desteklerin artarak süreceğini müjdeledi. Çok yakında Elektronik Spor Federasyonu’muz da kuruluyor. 2017 yılı Türkiye oyun sektörü için kritik gelişmelere sahne oldu, 2018’de bu gelişmelerin sonuçlarını göreceğiz.”

Gaming İstanbul, oyunseverler kadar oyun yapımcıları için de özel bir öneme sahip. Avrasya’nın oyun köprüsü işlevi gören fuarın Fransız basını tarafından “kendi klasmanında dünyada ilk 5’e fuardan biri” şeklinde yorumlandığını belirten Eryürek, geçen yıl ziyaretçi sayısının beklentilerinin üzerinde olmasıyla fuar alanını 4 bin 400 metrekare büyütmeye karar verdiklerini söylüyor ve ekliyor:

“Ortadoğu bölgesine açılmak isteyen global firmalar için, Türkiye en stabil ve doğru seçim. Avrupa, Uzak Doğu ve Orta Doğu arasında, pek çok sektörde köprü görevi yapıyoruz. Oyun sektörüne Türkiye olarak sunduğumuz da, bu. Türkiye’nin artık global fuarlarla rekabet edebilecek, uluslararası ve gerçek bir oyun fuarına ihtiyacı vardı. Biz de bu müthiş potansiyeli değerlendirmeye karar verdik. Türk oyun sektörünün desteği ve global firmaların ilgisiyle, üç yılda dünyanın en büyük oyun fuarlarından biri haline gelmeyi başardık.”

Sürpriz AAA Firmalar Geliyor

Fuara katılımı kesinleşen firmalar arasında Pearl Abyss, Sony Playstation Türkiye, Microsoft, Redbull, Monster Energy, Vestel, ByNoGame, Param, Game Satış, Seti Medya, Oyungezer, Papara, Ewaapro, Proud Dinasours, Zocco’s, QP bilişim, OverGame, Zeren’s Universe, Appodeal, Admost, TCA, Portable Marketing ve Rising Tech yer alıyor.

Eryürek, “Şu anda açıklamamız mümkün değil ama,” diyor: “Türk oyuncularının ilgiyle takip ettiği iki global dev de GIST 2018’de olacak. Bu iki firma, yakın zamanda yayınladıkları son oyun ve eklenti paketleriyle dünyanın en çok satanlar listesinde uzun süredir ilk beşteler.”

Gaming İstanbul’un ilk kez yer vereceği Masaüstü FRP alanı kadar, 10 bin TL ödüllü Cosplay Yarışması’ndaki Lich King cosplay’iyle ünlü olan Aoki gibi uluslararası jüri üyeleri de çok konuşulacak.

Ayrıca, fuarda İran, Çin, Fransa ve Tayvan ülke pavyonları için de hazırlıklar yapılıyor.