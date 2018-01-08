Bimeks Ortaklık İddialarını Yalanladı!

Bimeks'e ait hisseler, tedarikçi firmalarına ortaklık teklifi yaptığı yönünde ortaya atılan iddialar sonrasında yükselişe geçti. Ancak Bimeks söz konusu iddia hakkında açıklama yaparak, kamuya açıklanmayan özel bi durumun bulunmadığını belirtip iddiaları yalanladı.

Bimeks tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gerçekleştirilen açıklama kapsamında, şirketin kamuya açıklanmayan özel bir durumunun bulunmadığı ifade edildi. 5 Eylül 2017 tarihinde gerçekleştirilen açıklamada da belirtildiği üzere, şirketin sermaye yapısını kuvvetlendirerek, normal işleyişine dönebilmesi adına, tedarikçilere sermaye aktarımı vasıtasıyla hisse verilmesi seçeneğinin üstünde, belirgin aşamaya gelinmesi halinde, ilgili mevduat gereğince duyuru ve açıklamanın gerçekleştirileceği ifade edildi.

Öte yandan Bimeks tarafından 2017 senesinin eylül ayı içerisinde yapılan açıklama çerçevesinde ise, şirketin, bir önceki senenin mayıs ayından itibaren, alacak sigorta şirketlerince, ülke ve sektördeki riskler gerekçe gösterilerek şirket limitlerinin kapatılmasından dolayı, ürünlerin tedarik kanallarında ciddi oranda daralmalar meydana gelerek, bu olumsuz durumun üstesinden gelebilmek adına bir seneden fazla zamandır çalışmalar yürüttüğü ifade edilmişti.

Alternatif Çözüm Arayışı Çalışmaları Yapıldığı Belirtilmişti

Yine bahsi geçen açıklama doğrultusunda tedarik kanallarının ilk aşamada daralması ve sonrasında ise kapanmasından dolayı şirketin, ciddi bir şekilde azalma gösteren işletme sermayesini yeniden eski düzene getirebilmek adına, alternatif çözüm arayışına girdiği belirtilmişti.

Bu çözüm arayışı çalışmalarının arasında ise işletme sermayesi finansmanının, ortaklığın ve sermaye yapısının kuvvetlendirilmesi şeklindeki seçeneklerin bulunduğu ifade edilmiş ve ayrıca tedarikçilere sermaye artırımı vasıtasıyla hisse verilmesinin de üzerinde çalışıldığına dikkat çekilmişti.

Tüm bunların yanı sıra Bimeks'in paylarının ise yüzde 18.75 oranında bir yükselme göstererek, gün ortasına 0.38 TL'den giriş yaptığı ifade edildi.