Sony Mobile Yeni Akıllı Telefon Modellerini Tanıttı

Las Vegas, 8 Ocak 2018, Sony Mobile, günümüzde popüler olan süper orta sınıf yelpazesini Sony kamera teknolojisi ile harmanladığı, zarif tasarımı ve güçlü performansı ile öne çıkan en son üyeleri Xperia XA2 ve Xperia XA2 Ultra’yı tanıttı.

"Süper orta sınıf ürün stratejimiz, pazarın bu kısmına cesur teknolojileri mümkün olan en erişilebilir biçimde getirmeye dayalı” olduğunu belirten Sony Mobile Global Satış & Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Hideyuki Furumi sözlerine şöyle devam etti: “Xperia XA2 ve Xperia XA2 Ultra da ilk olarak amiral gemisi XZ yelpazemizde kullandığımız öncü, ana kamera teknolojimiz yer alıyor. 2018 yılında bu modellerimizi kullanıcılarımızla buluşturmayı hedefliyor ve önümüzdeki aylarda Xperia portföyünün diğer inovasyonlarını da tanıtmayı sabırsızlıkla bekliyoruz”.

Xperia XA2 – Hayatın Güzelliğini, Çerçevesiz Şık Tasarıma Sahip Sofistike Sony Kamera Teknolojisi İle Yakala

Xperia XA2’nin güçlü 23MP arka kamerası, loş ışıkta net fotoğraflar çekmek için ISO 12800 hassasiyet ile Sony’nin büyük 1/2.3” Exmor RSTM mobil görüntü sensörüne sahip.

Renk ve netlik ile çekim yapmanıza imkan veren 4K video kayıt özelliğine sahip olmanın yanı sıra, aksiyon ve hareketlerin dramatize edilmesi için 120fps yavaş çekim video kayıt özelliğini de içinde barındırıyor. Arkadaşlarınızı ve çevrenizin daha fazlasını selfie’lere sığdırabilmeniz için önde bir 120° süper geniş açılı 8MP kamerası da bulunuyor.

Daha parlak, net ve renkli 5.2 inç Full HD ekran, uçtan uca çerçevesiz tasarımla geliyor, güçlü ve dayanıklı Corning® Gorilla® Glass ise sağlamlığını güvence altına alıyor.

Telefon kilidinin açılması, pürüzsüz metal arka panele dahil edilen tek dokunuşlu parmak izi sensörü ile hayatı kolaylaştırılıyor. Kenarlarda alüminyum, yukarıda ve aşağıda ise elmas kesimli yüzeyden oluşan Xperia XA2, metalin endüstriyel güzelliğini vurguluyor. Şık görünüm ve hoş tutuş hissi için akıcı ekran kıvrımları ve simetrik düzeni ile tanınmış Xperia, yuvarlatılmış formuyla bir evrimi de temsil ediyor.

Yüksek kapasiteli 3,300 mAh pil ve Qualcomm® SnapdragonTM 630 Mobil Platform, pürüzsüz ve hızlı performans ile yapmayı sevdiğiniz şeylerin daha fazlasını daha uzun süre yapabileceğiniz anlamına geliyor. Ve dahası, Sony akıllı şarj teknolojilerinden Smart Stamina gün boyunca kullanımı artırırken Battery Care ve Qnovo Adaptive Charging ise pilin zaman içinde sağlığını korumasını sağlıyor. Ayrıca, sadece birkaç dakikalık şarj ile saatlerce kullanım için hızlı şarjı da destekliyor. (Hızlı Şarj Ünitesi UCH12W gereklidir).

Xperia XA2 Ultra, En Üst Düzey “Çift Selfie” Kameralı Akıllı Telefon

Özellikle selfie için tasarlanan Xperia XA2 Ultra, her ikisi de ön flaşa sahip Optik Görüntü Sabitleme özellikli 16MP ve 120° süper geniş açılı 8MP çift ön kamera ile ışığa veya ortama bakmaksızın net görüntüler üretiyor ve selfie’lere daha fazla arkadaş ve manzara sığdırmanızı sağlıyor.

Xperia XA2 ile aynı 23 MP arka kamera modülü ile büyük 1/2.3” Exmor RSTM mobile sensör, loş ışıkta daha iyi çekimler için ISO 12800 hassasiyet özelliğine sahipken, 4K video kayıt ve 120fps yavaş çekim özelliği ise, hatıralarınızı korumanıza ve yaşadığınız anları çoğaltmanıza imkan veriyor.

Sony’nin bugüne kadarki en canlı 6 inç Full HD akıllı telefon ekranına, geniş ve doğru renk yelpazesine sahip olan akıllı telefonu Xperia XA2, güçlü ve dayanıklı Corning® Gorilla®Glass camı ile geliyor. Çerçevesiz tasarımlı telefonun donanımı ekran deneyiminizi bir üst seviyeye taşıyor.

Xperia XA2, tek dokunuşlu arka parmak izi sensörü ile kilidin açılmasını kolaylaştırılıyor. Yuvarlak hatlı kenarlar alüminyumdan oluşurken üst ve altta elmas kesim yüzey bulunuyor.

Yüksek kapasiteli 3.580 mAh pil, cihazı daha uzun süre kullanabileceğiniz anlamına gelirken, sezgisel Sony akıllı şarj teknolojileri de pilin dayanması ve zaman içinde sağlığını koruyabilmesi için güç tüketimi ve şarj döngülerini düzenleyip analiz ediyor. Qualcomm®SnapdragonTM 630 Mobil Platform, performansın kusursuz olmasını sağlayıp çoklu görevleri kolaylaştırıyor. Aynı zamanda sadece birkaç dakikalık şarj ile saatlerce kullanım için hızlı şarj özelliğini de destekliyor (Hızlı Şarj Ünitesi UCH12W gereklidir).

Xperia L2; Büyük Ekran, Uzun Pil Ömrü ve Gelişmiş Selfie Kamerası Sunuyor

Xperia L2’nin 5.5 inçlik geniş HD ekranı, hareket halindeyken videoların, internette gezinmenin ve sosyal ağların tadını çıkarmak için ideal bir kullanım sunuyor.

3.300 mAh pil, yapmayı sevdiğiniz şeylerin daha fazlasını daha uzun süre yapabileceğiniz anlamına gelirken, sezgisel Xperia akıllı şarj teknolojileri ise pilin ömrü boyunca sağlıklı kalmasını sağlıyor.

120° süper geniş açılı 8MP ön kamera selfie’ler için tasarlanırken, 13MP F2.0 arka kamera ise net ve canlı mobil fotoğrafları güvence altına alıyor. Xperia XA2 ve Xperia XA2 Ultra, yansıtıcı yüzeye ve yuvarlak hatlı bir tasarıma sahipken kilidin açılması da arka parmak izi sensörü üzerinden tek dokunuşla gerçekleşiyor.

Xperia XA2 ve Xperia XA2 Ultra, Android 8.0 OreoTM, Xperia L2 ise Android 7.1.1 Nougat ile piyasaya sürülecek.

Xperia XA2 Ultra, Gümüş, Siyah, Mavi ve Altın ve Xperia XA2, Gümüş, Siyah ve Mavi olmak üzere üç yeni renk seçeneği ile kullanıcılarıyla buluşacak. Xperia L2 ise Siyah ve Altın olmak üzere iki renkte beğenilere sunulacak.