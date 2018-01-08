GAZBİR Açıkladı! Doğalgaz Faturasını 75 TL Düşürme Yöntemi

Türkiye Doğalgaz Dağıtıcıları Birliği Derneği'nden vatandaşları doğalgaz faturası konusunda rahatlatacak yeni bir formül geldi. GAZBİR Başkanı olarak görev yapan Yaşar Arslan konu hakkında açıklamalarda bulunarak, enerji kaynaklarının biliçsiz bir şekilde kullanılması sonucunda hem ekonomiye hem de doğaya zarar verildiğini dile getirdi.

Türkiye Doğalgaz Dağıtıcıları Birliği Derneği olarak tasarruflu doğalgaz kullanımı hakkında gereken uyarılarda bulunduklarından bahseden Arslan, bu konuda alınabilecek küçük fakat etkili yöntemler sayesinde ödenen doğalgaz faturalarının azalacağını ifade etti.

Kombiler Evlerin Büyüklüğüne Göre Seçilmeli

Evlerde kullanılan kombilerin evin büyüklüğüne ve radyatörlerin uzunluklarına doğru orantılı olarak seçilmesi halinde, doğalgazın verimli kullanılabileceğini aktaran Arslan, ihtiyaçlardan daha büyük kapasitesi ya da daha küçük kapasitesi olan kombilerin doğalgazın verimli bir şekilde kullanılmasını engellediğini işaret etti.

Avrupa ülkelerinde konfor sıcaklıklarının 19 ila 21 derece olduğundan bahseden Arslan, Türkiye genelinde ise bu rakamın 23 ila 24 derece arasında bulunduğunu vurguladı. Bahsi geçen konfor sıcaklığının bir derece dahi azaltılmasının yüzde 6 ila 7 oranında tasarruf sağlayacağını söyleyen Arslan, bu yöntemle doğalgaz faturasının senelik bazda 75 TL azalabileceğine dikkatleri çekti.

Yüzde 20 Civarı Tasarruf Sağlanabilir

Türkiye genelinde ise söz konusu rakamın senelik bazda bir milyar TL'yi cepte bırakacağına değinen Arslan, termostatların bir miktar daha düşük sıcaklığa ayarlanmasıyla beraber yüzde 20'lik oranda tasarruf sağlanabileceğini vurguladı.

Tüm bunların yanı sıra ülkedeki konutların yarısının yalıtım bakımından verimli olmadığını aktaran Arslan, bundan dolayı ısıda bir miktar kayıp meydana geldiğinden bahsederek, çatılara ve duvarlara yapılacak yalıtımlarla ve izolasyonla daha çok verim elde edilebileceğini sözlerine ekledi.