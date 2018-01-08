11. Kez Düzenlenen İstanbulLight Fuarı Aydınlatma Sektörünü Bir Araya Getiriyor

UBM, aydınlatma sektöründe yaşanan dönüşüme 11.IstanbulLight Uluslararası Aydınlatma ve Elektrik Malzemeleri Fuarı ve Kongresi ile kılavuzluk ediyor. 19-22 Eylül tarihlerinde, İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan IstanbulLight Fuarı, hızlı şehirleşme ve kentsel dönüşüm projeleriyle önem kazanan aydınlatma sektöründeki tüm paydaşları bir araya getiriyor.

Dünyanın öncü fuar organizatörü UBM tarafından düzenlenen 11. IstanbulLight Uluslararası Aydınlatma ve Elektrik Malzemeleri Fuarı ve Kongresi, yapı sektöründeki büyümeye paralel olarak gelişen aydınlatma sektörünün uçtan uca haritasını çıkarmak üzere 19-22 Eylül 2018 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. Aydınlatma Gereçleri İmalatçıları Derneği (AGİD) ve Aydınlatma Türk Milli Komitesi (ATMK) iş birliğiyle düzenlenen fuara başta Türkiye olmak üzere Orta Doğu, Kuzey Afrika, Doğu Avrupa ve BDT ülkelerinden 8 bini aşkın ziyaretçi bekleniyor.

İnşaat sektöründeki büyümeden olumlu etkilenen ve büyüme trendini sürdüren aydınlatma sektöründe endüstriyel aydınlatma alanında faaliyet gösteren üreticiler, 11. IstanbulLight Fuarı ile Türkiye ve bölgeden ziyaretçilerle aynı çatı altında buluşma fırsatı yakalıyor. Başta inşaat proje ve taahhüt, elektrik proje şirketleri olmak üzere mimarlar, aydınlatma tasarımcıları, aydınlatma ürünleri distribütörleri ve toptancılarının yanı sıra kamu ve belediyelerden oluşan zengin bir ziyaretçi profilinin bu yıl IstanbulLight Fuarı'na katılım göstermesi hedefleniyor.

Aydınlatmanın Merkezinde Türkiye Var

Avrupa ülkeleri için aydınlatma alanında üretim merkezine dönüşme hedefleri bulunan yerli aydınlatma sektörü, Türkiye'nin coğrafi konumu sayesinde bölgesel bir dağıtım ve lojistik merkezine dönüşüyor. AGİD verilerine göre yılda %7'lik büyüme oranına sahip aydınlatma sektörünün üretim büyüklüğü 2 milyar doları aşmış bulunuyor. Yeni nesil aydınlatma teknolojileri arasında başı çeken LED pazarındaki büyüme ise son yıllardaki hızlı artışını sürdürerek, 2022 yılına kadar %25'i aşan bir büyüme göstermesi bekleniyor.

Şehirleşme, kentsel dönüşüm ve kamu yatırımları gibi unsurların inşaatla birlikte aydınlatma sektörü için de büyümenin tetikleyicisi olduğuna dikkat çeken UBM EMEA IstanbulLight Marka Direktörü Mehmet Dükkancı, "LED, bina otomasyonları ve akıllı aydınlatma gibi yeni nesil trendler sayesinde aydınlatma sektöründe köklü bir dönüşüm yaşanıyor. Aydınlatma teknolojileri artık inovasyonla, tasarımla birlikte bütünsel bir süreç olarak ele alınıyor. Aydınlatma ihtiyacına ürün tedarik edenleri, hizmet sağlayıcıları, yatırımcıları, inşaat proje ofislerini ve elektrik müteahhitlerini, yani aydınlatma sürecinin farklı aşamalarında yer alan tarafları aynı çatı altında toplayarak, bu dönüşümde doğru buluşma ortamları sağlamak kritik önem taşıyor. Aydınlatma sektöründeki tüm paydaşları bir araya getirerek bu geçişe yardımcı olarak ortam sağlamak bizim için gurur vericidir," dedi.

2. IstanbulLight Aydınlatma Tasarımı Zirvesi

İlki 2017 yılında düzenlenen IstanbulLight Aydınlatma Tasarımı Zirvesi, yurt içi ve yurt dışından saygın mimarları ve aydınlatma tasarımcılarını bir araya getiriyor. Binaların temel bileşenleri arasında yer alan aydınlatma sistemlerinin mimari projelerdeki rolü ve önemi, konunun uzmanları tarafından bu zirvede masaya yatırılıyor.