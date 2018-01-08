Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nde Köklü Değişiklik!

Karayolu Taşıma Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak uygulamaya konuldu. Konu hakkındaki açıklama ise Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'dan geldi.

Bakan Ahmet Arslan, Karayolu Taşıma Yönetmeliği ile belge düzenleme konusunda bürokrasiyi azaltacak ve e-devlet'in kullanımını artıracak olan yöntemlerin geliştirildiğini dile getirdiği açıklama kapsamında, basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Bakanlığa gelen sorunlar, mevzuatta yaşanan tereddütler ve mahkeme kararının esas alınmasıyla, mevzuatta çok sayıda düzenleme gerçekleştirildiğini ifade eden Arslan, vatandaşların belge almaşartlarının hafifletilmesi, belge ücretlerinin yarısına yakınının düşürülmesi şeklinde değişiklikler yapıldığını belirtti.

Taşıt Kartı Ücreti 60 TL

Yetki belgesinin yenilenmesi aşamasında ödenilecek olan taşıt kartı ücretinin 98 TL'den 60 TL'ye düşürüldüğünü belirten Arslan, K1 yetki belgeleri adına istenilen şartların hafifletilerek belgelerdeki ücretlerin düşürülmesi ve belgelerin iptaline yönelik şartların azaltılarak firmaların bu çerçevedeki mağduriyetlerinin engellenmesinin amaçlandığını vurguladı.

Bakan Arslan, daha öncesinde belge alanlardan belgelerinin iptali yapılan ya da yenileme haklarını kaybeden firmalara, yüzde 50 oranda indirimli olarak tekrardan belge alma hakkı tanındığına dikkatleri çekerek, kurallara uyulması durumunda yetki belgesine sahip olanların ödüllendirilmesi adına bir mekanizmanın ilk defa getirildiğini belirtti.

Tüzel Kişiliklere KEP Zorunluluğu

Panelvan cinsindeki taşıtların kapsam dışında kaldığına değinen Arslan, elektronik tebligata yönelik düzenleme gerçekleştirilerek, bütün tüzel kişiliklere KEP zorunluluğu getirildiğini dile getirdi.

Öte yandan ülke genelindeki yolcu, eşya ve kargoların anlık bir şekilde izlenmesi adına U-ETDS Projesi'nin geliştirildiğini aktaran Arslan, bahsi geçen proje kapsamında elekronik ve uzaktan denetim gerçekleştirilmesi için yasal bir zeminin oluşturulduğunu sözlerine ekledi.