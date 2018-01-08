Giyim Devi H&M'e Irkçılık Suçlaması
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Giyim Devi H&M'e Irkçılık Suçlaması


Giyim Devi H&M'e Irkçılık Suçlaması
Giyim Devi H&M'e Irkçılık Suçlaması Tuğçe Gürel - Tarih: 2018-01-08 Saat: 17:44:20
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H&M, siyahi bir çocuk mankene giydirdiği sweatshirt sebebiyle ırkçılıkla suçlanıyor.

İsveç merkezli olan giyim devi H&M, ırkçılık sebebiyle suçlanıyor. İngiltere'ye hizmet sağlayan web sitesinde, siyahi bir çocuk manken üzerinde sweatshirt tanıtımı yapan H&M, ürünün üzerinde yazan yazıdan dolayı oldukça fazla tepki aldı.

Ürün tanıtımı yapılan sayfada, siyahi çocuk mankene giydirilmiş olan ve üzerinde "Coolest monkey in the jungle" yani ormandaki en havalı maymun yazısını taşıyan sweatshirt sebebiyle sosyal medyada H&M'ye karşı adeta bir linç başlatıldı. 

İlk aşamada New York Times'da görev yapan siyahi bir yazar olan Charles M. Blow, ilgisini çeken bu görüntüyü dev şirketin sosyal medya hesabını hedef göstererek, "aklınızı mı kaçırdınız?" yazısıyla paylaştı. 

Sosyal Medyadan H&M Şirketine Ağır Eleştiriler

Blow'un yaptığı paylaşım sonrasında, kısa bir zaman dilimi içerisinde yüzlerce etkileşim alan yazı, sosyal medyayı adeta karıştırdı. Çok sayıda kişi tarafından kınanan ve ırkçılık yaptığı gerekçe gösterilerek ağır eleştirilerin hedefi haline gelen İsveç merkezli dev giyim firması H&M, konu hakkında açıklamalarda bulundu. 

Fotoğraf Yayından Kaldırıldı

Görüntünün bütün sitelerden tamamen kaldırıldığını dile getiren H&M yetkilileri, yaşanan bu olay adına incinen herkesten özür dilediğini belirtti. Moda dünyasında farklı ülkelerden ve ırklardan mankenlerin daha çok yer alması hedeflenilerek kurulan ve faaliyete geçirilen Britanya merkezli Models for Diversity platformu ise açıklamalarda bulunarak, söz konusu fotoğrafın pazarlama ekiplerinden geçerek, tüm dünya genelinde nasıl kullanıma sunulduğunun araştırılması gerektiğine dikkatleri çekti. 

Yaşanan olay sonucunda ise dev giyim şirketi H&M, siyahi çocuk mankenin bulunduğu fotoğrafı yayından kaldırıp, sadece ürünün olduğu bir fotoğraf ekledi. Öte yandan bu durumun ise kıyafet konusunda H&M şirketinin yaşadığı ilk skandal olmadığı biliniyor. 

H&M Charles M. Blow İsveç İngiltere giyim şirketi
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